Вкуснее, чем намазки: бюджетный домашний хумус за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт хумуса

Хумус – это традиционная арабская закуска, основа которой – нутового пюре с добавлением кунжутной пасты, оливкового масла, лимонного сока и чеснока.  Еще туда можно добавлять специи и травы. 

Как правильно приготовить домашний, вкусный хумус

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, домашнего хумуса с лимонным соком, копченой паприкой и тахини. 

Рецепт хумуса
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Ингредиенты:

  • нут – 300 г
  • сода – 1,5 ч. л. 
  • зира – 1-2 ч. л.
  • сок 1 лимона 
  • оливковое масло – 4 ст. л.
  • соль – 1 ч. л. 
  • тахини – 3 ст. л. 
  • чеснок – 3-4 зуб. 
  • паприка копченая – 1,5 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. К нуту добавьте 1 ч.л. соды и залейте холодной водой, отправьте на ночь в холодильник. После промойте его несколько раз, снова добавьте соду (0,5 ч.л.), залейте водой и варите на среднем огне до готовности (1-1,5 часа). Остаток воды в которой варился нут, слейте в отдельную тарелочку. 

Вареный нут со специями и чесноком

2. К готовому нуту добавьте оливковое масло, соль, зрение, чеснок, копченую паприку, сок лимона. С помощью блендера измельчите все ингредиенты.

Приготовление хумуса

Если хумус получается слишком густой, добавьте воды оставшейся после варки нута.

Готовый хумус

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