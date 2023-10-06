Хумус – это традиционная арабская закуска, основа которой – нутового пюре с добавлением кунжутной пасты, оливкового масла, лимонного сока и чеснока. Еще туда можно добавлять специи и травы.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, домашнего хумуса с лимонным соком, копченой паприкой и тахини.

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Ингредиенты:

нут – 300 г

сода – 1,5 ч. л.

зира – 1-2 ч. л.

сок 1 лимона

оливковое масло – 4 ст. л.

соль – 1 ч. л.

тахини – 3 ст. л.

чеснок – 3-4 зуб.

паприка копченая – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. К нуту добавьте 1 ч.л. соды и залейте холодной водой, отправьте на ночь в холодильник. После промойте его несколько раз, снова добавьте соду (0,5 ч.л.), залейте водой и варите на среднем огне до готовности (1-1,5 часа). Остаток воды в которой варился нут, слейте в отдельную тарелочку.

2. К готовому нуту добавьте оливковое масло, соль, зрение, чеснок, копченую паприку, сок лимона. С помощью блендера измельчите все ингредиенты.

Если хумус получается слишком густой, добавьте воды оставшейся после варки нута.

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