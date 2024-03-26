Вкуснее, чем обычные макароны по-флотски: как приготовить каннеллони с фаршем на обед
Каннеллони – это макаронные трубочки, которые будет очень вкусно нафаршировать. Идеально на этот случай подходит обычный мясной фарш, который есть в морозильной камере каждой хозяйки. Всего несколько минут в духовке – и сытный обед для всей семьи готов.
Идея приготовления каннеллони с фаршем для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Добавьте сверху много творога.
Ингредиенты:
- макароны каннеллони – 1 пачка
- фарш мясной – 300 г куриного и 350 г из вырезки
- лук – 1 большой или 2 малые
- соус из помидоров
- специи: мускатный орех – 1/4 ч.л, по вкусу, соль, перец, сухой чеснок, паприка копченая
- твердый сыр – 200 г
- моцарелла – 1 пачка
Способ приготовления:
1. Нарезать мелко лук.
2. Поджарить на разогретой сковороде на растительном масле.
3. Когда лук начнет ставить золотистым – добавить мясной фарш.
4. Перемешать и тушить еще 10 минут.
5. Добавить 300 г соуса, перемешать и выключить.
6. Макароны каннеллони плотно нафаршировать фарешем.
7. Форму для выпечки смазать соусом и выложить трубочки каннеллони.
8. Сверху еще раз смазать соусом.
9. Банку, в котором был соус, наполовину наполнить водой и залить канелони (макароны должны быть почти наполовину покрыты водой).
10. Накрыть фольгой и поставить в разогретую духовку до 200 градусов на 20-25 минут.
11. Достать из духовки, посыпать натертым сыром, а сверху натертой моцареллой и уже без фольги снова поставить в духовку на 10-15 минут.
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