Каннеллони – это макаронные трубочки, которые будет очень вкусно нафаршировать. Идеально на этот случай подходит обычный мясной фарш, который есть в морозильной камере каждой хозяйки. Всего несколько минут в духовке – и сытный обед для всей семьи готов.

Идея приготовления каннеллони с фаршем для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Добавьте сверху много творога.

Ингредиенты:

макароны каннеллони – 1 пачка

фарш мясной – 300 г куриного и 350 г из вырезки

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лук – 1 большой или 2 малые

соус из помидоров

специи: мускатный орех – 1/4 ч.л, по вкусу, соль, перец, сухой чеснок, паприка копченая

твердый сыр – 200 г

моцарелла – 1 пачка

Способ приготовления:

1. Нарезать мелко лук.

2. Поджарить на разогретой сковороде на растительном масле.

3. Когда лук начнет ставить золотистым – добавить мясной фарш.

4. Перемешать и тушить еще 10 минут.

5. Добавить 300 г соуса, перемешать и выключить.

6. Макароны каннеллони плотно нафаршировать фарешем.

7. Форму для выпечки смазать соусом и выложить трубочки каннеллони.

8. Сверху еще раз смазать соусом.

9. Банку, в котором был соус, наполовину наполнить водой и залить канелони (макароны должны быть почти наполовину покрыты водой).

10. Накрыть фольгой и поставить в разогретую духовку до 200 градусов на 20-25 минут.

11. Достать из духовки, посыпать натертым сыром, а сверху натертой моцареллой и уже без фольги снова поставить в духовку на 10-15 минут.

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