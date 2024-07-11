Вкуснее, чем окрошка: охлаждающий суп "Таратор" из свежих огурцов и кефира для ужина
"Таратор" – болгарский традиционный холодный суп, основа которого – свежие огурцы, кефир, свежий укроп и грецкие орехи. Стоит отметить, что готовится суп всего 15 минут, если не учитывать время для настаивания.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, охлаждающего летнего супа "Таратор", который будет вкуснее, чем окрошка.
Ингредиенты:
- 1 л кефира (жирность выбирайте по вкусу)
- 6 свежих небольших огурчиков
- 3 зуб. чеснока
- 100г грецких орехов
- 30г свежего укропа
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурцы натрите на среднюю терку. Чеснок выжмите через пресс или натрите на мелкую терку. Орехи измельчите, а укроп мелко порежьте.
2. В кастрюлю или в миску всыпьте огурцы, чеснок, орехи, укроп. Добавьте соль и молотый перец по вкусу. Влейте кефир и перемешайте. Накрыть крышкой и поставьте в холодильник на час.
После того, как суп настоится, можно подавать.
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