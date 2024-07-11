"Таратор" – болгарский традиционный холодный суп, основа которого – свежие огурцы, кефир, свежий укроп и грецкие орехи. Стоит отметить, что готовится суп всего 15 минут, если не учитывать время для настаивания.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, охлаждающего летнего супа "Таратор", который будет вкуснее, чем окрошка.

Ингредиенты:

1 л кефира (жирность выбирайте по вкусу)

6 свежих небольших огурчиков

3 зуб. чеснока

100г грецких орехов

30г свежего укропа

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы натрите на среднюю терку. Чеснок выжмите через пресс или натрите на мелкую терку. Орехи измельчите, а укроп мелко порежьте.

2. В кастрюлю или в миску всыпьте огурцы, чеснок, орехи, укроп. Добавьте соль и молотый перец по вкусу. Влейте кефир и перемешайте. Накрыть крышкой и поставьте в холодильник на час.

После того, как суп настоится, можно подавать.

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