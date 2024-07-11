Вкуснее, чем окрошка: охлаждающий суп "Таратор" из свежих огурцов и кефира для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
201
Вкуснее, чем окрошка: охлаждающий суп 'Таратор' из свежих огурцов и кефира для ужина

"Таратор" – болгарский традиционный холодный суп, основа которого – свежие огурцы, кефир,  свежий укроп и грецкие орехи. Стоит отметить, что готовится суп всего 15 минут, если не учитывать время для настаивания. 

Видео дня
Летний суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, охлаждающего летнего супа "Таратор", который будет вкуснее, чем окрошка. 

Рецепт супа

Ингредиенты:

  • 1 л кефира (жирность выбирайте по вкусу)
  • 6 свежих небольших огурчиков
  • 3 зуб. чеснока
  • 100г грецких орехов
  • 30г свежего укропа
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Огурцы натрите на среднюю терку. Чеснок выжмите через пресс или натрите на мелкую терку. Орехи измельчите, а укроп мелко порежьте.

Ингредиенты для блюда

2. В кастрюлю или в миску всыпьте огурцы, чеснок, орехи, укроп. Добавьте соль и молотый перец по вкусу. Влейте кефир и перемешайте. Накрыть крышкой и поставьте в холодильник на час.

Кефир для супа

После того, как суп настоится, можно подавать.

Готовый суп

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты