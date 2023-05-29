Вкуснее, чем оладьи и блины: закусочный кабачковый торт с пикантной начинкой для праздничного стола и на каждый день
Кабачки – не только полезные, но и очень бюджетные, вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления оладий, блинов, а также легких закусочных тортов. Для начинки можно использовать грибы, помидоры, сыр, лук.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового торта, который готовится очень просто и будет отличной альтернативой пирогам.
Ингредиенты:
- кабачки – 350 г
- яйца – 2 шт.
- шампиньоны – 350 г
- мука – 40 г
- сода – 0,5 ч. л.
Соус:
- соль – по вкусу
- сметана – 150 г
- чеснок
- укроп
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, добавьте яйца, соль, соду, муку, перемешайте.
2. Грибы порежьте, обжарьте до золотистости.
3. Соус: порежьте мелко зелень, измельчите чеснок, добавьте в сметану, перемешайте.
4. Пожарьте блины для торта. После смажьте соусом, добавляя грибы. Поставьте в холодильник на несколько часов.
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