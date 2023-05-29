Вкуснее, чем оладьи и блины: закусочный кабачковый торт с пикантной начинкой для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт торта

Кабачки – не только полезные, но и очень бюджетные, вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления оладий, блинов, а также легких закусочных тортов. Для начинки можно использовать грибы, помидоры, сыр, лук. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового торта, который готовится очень просто и будет отличной альтернативой пирогам. 

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • кабачки – 350 г
  • яйца – 2 шт.
  • шампиньоны – 350 г
  • мука – 40 г
  • сода – 0,5 ч. л.

Соус: 

  • соль – по вкусу 
  • сметана – 150 г
  • чеснок 
  • укроп 

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, добавьте яйца, соль, соду, муку, перемешайте.

Основа для блинов

2. Грибы порежьте, обжарьте до золотистости.

Грибы для торта

3. Соус: порежьте мелко зелень, измельчите чеснок, добавьте в сметану, перемешайте.

Соус для блюда

4. Пожарьте блины для торта. После смажьте соусом, добавляя грибы. Поставьте в холодильник на несколько часов. 

Готовый торт

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