Кабачки – не только полезные, но и очень бюджетные, вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления оладий, блинов, а также легких закусочных тортов. Для начинки можно использовать грибы, помидоры, сыр, лук.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового торта, который готовится очень просто и будет отличной альтернативой пирогам.

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Ингредиенты:

кабачки – 350 г

яйца – 2 шт.

шампиньоны – 350 г

мука – 40 г

сода – 0,5 ч. л.

Соус:

соль – по вкусу

сметана – 150 г

чеснок

укроп

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, добавьте яйца, соль, соду, муку, перемешайте.

2. Грибы порежьте, обжарьте до золотистости.

3. Соус: порежьте мелко зелень, измельчите чеснок, добавьте в сметану, перемешайте.

4. Пожарьте блины для торта. После смажьте соусом, добавляя грибы. Поставьте в холодильник на несколько часов.

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