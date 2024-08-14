Вкуснее, чем оладьи: кабачковый рулет а-ля "Цезарь" с вкусным соусом за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее, чем оладьи: кабачковый рулет а-ля 'Цезарь' с вкусным соусом за 20 минут

Из кабачков можно приготовить очень много вкусных, легких и бюджетных блюд в виде запеканок, рулетов, блинов, оладий, салатов и пасты. Еще их можно консервировать, делать рагу.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, который по вкусу будет напоминать салат "Цезарь".

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачок 1 кг
  • Яйцо 2 шт
  • Рисовая мука 2 ст.л (можно любую)
  • Соль и перец по вкусу

Соус:

  • Желток 2 шт
  • Зернистая горчица 1 ч.л
  • Лимонный сок 1/2 ст.л
  • Растительное масло 4 ст.л (2 подсолнечного, 2 оливкового)
  • Вустерский соус 1 ст.л
  • Анчоус филе 4 шт
  • Чеснок 2 зуб.
  • Пармезан 4 ст. л. 

Дополнительно: 

  • Помидор 1 шт

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите и слегка посыпьте солью, через минут 5 отожмите сок.

Кабачки для блюда

2. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, все перемешайте и распределите на пергамент, толщина не более 1 см. Запекайте 20 минут при 200 С с конвекцией.

3. Смешайте все ингредиенты для соуса и смажьте им готовый рулет, сверху выложите порезанный помидор и сверните в рулет.

Приготовление блюда

Готовый рулет положите в холодильник для стабилизации и после порежьте порционно. 

Готовое блюдо

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