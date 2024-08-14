Из кабачков можно приготовить очень много вкусных, легких и бюджетных блюд в виде запеканок, рулетов, блинов, оладий, салатов и пасты. Еще их можно консервировать, делать рагу.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, который по вкусу будет напоминать салат "Цезарь".

Ингредиенты:

Кабачок 1 кг

Яйцо 2 шт

Рисовая мука 2 ст.л (можно любую)

Соль и перец по вкусу

Соус:

Желток 2 шт

Зернистая горчица 1 ч.л

Лимонный сок 1/2 ст.л

Растительное масло 4 ст.л (2 подсолнечного, 2 оливкового)

Вустерский соус 1 ст.л

Анчоус филе 4 шт

Чеснок 2 зуб.

Пармезан 4 ст. л.

Дополнительно:

Помидор 1 шт

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите и слегка посыпьте солью, через минут 5 отожмите сок.

2. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, все перемешайте и распределите на пергамент, толщина не более 1 см. Запекайте 20 минут при 200 С с конвекцией.

3. Смешайте все ингредиенты для соуса и смажьте им готовый рулет, сверху выложите порезанный помидор и сверните в рулет.

Готовый рулет положите в холодильник для стабилизации и после порежьте порционно.

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