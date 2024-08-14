Вкуснее, чем оладьи: кабачковый рулет а-ля "Цезарь" с вкусным соусом за 20 минут
Из кабачков можно приготовить очень много вкусных, легких и бюджетных блюд в виде запеканок, рулетов, блинов, оладий, салатов и пасты. Еще их можно консервировать, делать рагу.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, который по вкусу будет напоминать салат "Цезарь".
Ингредиенты:
- Кабачок 1 кг
- Яйцо 2 шт
- Рисовая мука 2 ст.л (можно любую)
- Соль и перец по вкусу
Соус:
- Желток 2 шт
- Зернистая горчица 1 ч.л
- Лимонный сок 1/2 ст.л
- Растительное масло 4 ст.л (2 подсолнечного, 2 оливкового)
- Вустерский соус 1 ст.л
- Анчоус филе 4 шт
- Чеснок 2 зуб.
- Пармезан 4 ст. л.
Дополнительно:
- Помидор 1 шт
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите и слегка посыпьте солью, через минут 5 отожмите сок.
2. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, все перемешайте и распределите на пергамент, толщина не более 1 см. Запекайте 20 минут при 200 С с конвекцией.
3. Смешайте все ингредиенты для соуса и смажьте им готовый рулет, сверху выложите порезанный помидор и сверните в рулет.
Готовый рулет положите в холодильник для стабилизации и после порежьте порционно.
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