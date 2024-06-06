Вкуснее, чем оладьи: котлеты из цукини с твердым сыром
Из цукини можно готовить запеканки, соте, блины, пироги, оладьи. Для того, чтобы например оладьи были сытными, можно добавить сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из цукини, с твердым тертым сыром и панировочными сухарями.
Ингредиенты:
- Цукини
- Мука
- Панировочные сухари
- Сыр
- Перец, соль
Способ приготовления:
1. Цукини натрите на мелкой терке и отожмите влагу.
2. Добавьте муку, панировочные сухари, тертый твердый сыр, соль с перцем и перемешайте.
3. Сформируйте котлеты, внутрь положите сыр.
4. Обжарьте на разогретой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
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