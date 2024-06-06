Из цукини можно готовить запеканки, соте, блины, пироги, оладьи. Для того, чтобы например оладьи были сытными, можно добавить сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из цукини, с твердым тертым сыром и панировочными сухарями.

Ингредиенты:

Цукини

Мука

Панировочные сухари

Сыр

Перец, соль

Способ приготовления:

1. Цукини натрите на мелкой терке и отожмите влагу.

2. Добавьте муку, панировочные сухари, тертый твердый сыр, соль с перцем и перемешайте.

3. Сформируйте котлеты, внутрь положите сыр.

4. Обжарьте на разогретой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

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