Вкуснее, чем оладьи: котлеты из цукини с твердым сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем оладьи: котлеты из цукини с твердым сыром

Из цукини можно готовить запеканки, соте, блины, пироги, оладьи. Для того, чтобы например оладьи были сытными, можно добавить сыр.

Что приготовить из цукини

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из цукини, с твердым тертым сыром и панировочными сухарями.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Цукини
  • Мука
  • Панировочные сухари
  • Сыр
  • Перец, соль

Способ приготовления:

1. Цукини натрите на мелкой терке и отожмите влагу.

Тесто для котлет

2. Добавьте муку, панировочные сухари, тертый твердый сыр, соль с перцем и перемешайте.

Что добавить в основу теста

3. Сформируйте котлеты, внутрь положите сыр.

Приготовление блюда

4. Обжарьте на разогретой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые котлеты

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