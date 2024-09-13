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Вкуснее, чем оладьи: пышные банановые панкейки без масла
Панкейки – очень вкусная и простая альтернатива выпечке, сырникам и оладьям. К тому же готовятся они без капли масла. Стоит отметить, что основу можно делать с бананов, овсянки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных банановых панкейков с творожным кремом.
Ингредиенты:
Для панкейков:
- 1 банан
- 1 яйцо
- 2 ст.л муки
- щепотка ванилина
Для крема:
- 100 г творога
- 40 г натурального йогурта
- 1 ч.л меда
- 50 г малины
- 1 ч.л какао
Способ приготовления:
1. Тесто: банан разомните вилкой, добавьте другие ингредиенты, хорошо смешайте. Выложите тесто ложкой на горячую сухую сковороду, жарьте с двух сторон.
2. Крем: смешайте творог с йогуртом и медом.
Можно подавать панкейки с кремом, а можно из них сделать торт!
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