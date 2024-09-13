Вкуснее, чем оладьи: пышные банановые панкейки без масла

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем оладьи: пышные банановые панкейки без масла

Панкейки – очень вкусная и простая альтернатива выпечке, сырникам и оладьям. К тому же готовятся они без капли масла. Стоит отметить, что основу можно делать с бананов, овсянки.

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Домашние панкейки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных банановых панкейков с творожным кремом.

Рецепт панкейков

Ингредиенты:

Для панкейков:

  • 1 банан
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л муки
  • щепотка ванилина

Для крема:

  • 100 г творога
  • 40 г натурального йогурта
  • 1 ч.л меда
  • 50 г малины
  • 1 ч.л какао

Способ приготовления:

1. Тесто: банан разомните вилкой, добавьте другие ингредиенты, хорошо смешайте. Выложите тесто ложкой на горячую сухую сковороду, жарьте с двух сторон.

Жареные панкейки

2. Крем: смешайте творог с йогуртом и медом.

Можно подавать панкейки с кремом, а можно из них сделать торт!

Готовые банановые панкейки

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