Вкуснее, чем оладьи: яблочные деруны для завтрака за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,4 т.
Рецепт яблочных дерунов

Яблоки и мука – идеальные ингредиенты, которые могут быть основой для приготовления вкусных пирогов, запеканок, штруделей. Еще можно приготовить вкусные и пышные оладьи и даже – сладкие деруны.

Яблочные деруны

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов из яблок, которые готовятся очень быстро и просто.

Рецепт яблочных дерунов
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Ингредиенты:

  • Яблоки – 6 шт.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Рисовая мука – 2 ст. л. 
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – щепотка
  • Растительное масло
  • Мелка молотой корицы, если любите

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и натрите на крупной терке.

Спелые яблоки

2. Добавьте яйца, сахар и перемешайте. Добавьте соль, муку и снова перемешайте.

Тесто для блюда

3. На разогретой с растительным маслом сковороде обжарьте деруны с двух сторон до золотистого цвета.

Готовые деруны из яблок

Готовое блюдо выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло!

Готовое блюдо

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