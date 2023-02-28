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Вкуснее, чем оладьи: яблочные деруны для завтрака за 10 минут
Яблоки и мука – идеальные ингредиенты, которые могут быть основой для приготовления вкусных пирогов, запеканок, штруделей. Еще можно приготовить вкусные и пышные оладьи и даже – сладкие деруны.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов из яблок, которые готовятся очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- Яблоки – 6 шт.
- Сахар – 1 ст. л.
- Рисовая мука – 2 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Соль – щепотка
- Растительное масло
- Мелка молотой корицы, если любите
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите и натрите на крупной терке.
2. Добавьте яйца, сахар и перемешайте. Добавьте соль, муку и снова перемешайте.
3. На разогретой с растительным маслом сковороде обжарьте деруны с двух сторон до золотистого цвета.
Готовое блюдо выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло!
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