Яблоки и мука – идеальные ингредиенты, которые могут быть основой для приготовления вкусных пирогов, запеканок, штруделей. Еще можно приготовить вкусные и пышные оладьи и даже – сладкие деруны.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов из яблок, которые готовятся очень быстро и просто.

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Ингредиенты:

Яблоки – 6 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Рисовая мука – 2 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Соль – щепотка

Растительное масло

Мелка молотой корицы, если любите

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и натрите на крупной терке.

2. Добавьте яйца, сахар и перемешайте. Добавьте соль, муку и снова перемешайте.

3. На разогретой с растительным маслом сковороде обжарьте деруны с двух сторон до золотистого цвета.

Готовое блюдо выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло!

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