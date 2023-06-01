Вкуснее, чем "Оливье": бюджетный салат из 4 ингредиентов для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Рецепт салата

Летом лучшим блюдом будет любой овощной салат. Но, если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте к овощам колбасу, сыр, филе, рыбу, кальмары. Заправлять блюдо лучше не майонезом, а йогуртом. 

Вкусный салат для праздничного стола

Кулинар Юлия поделилась в Instаgram рецептом вкусного салата из куриного филе, с ананасами, вареными яйцами. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • филе курицы – 1 шт.
  • ананасы консервированные – 1 б
  • твердый сыр – 150-200 г
  • яйца – 3 шт.

Соус: 

  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • майонез
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, почистите и порежьте кубиками.

Вареные яйца для блюда

2. Куриное филе отварите, порежьте небольшими кусками.

Куриное филе

3. Ананасы без сока измельчите в куски.

Консервированный ананас

4. Твердый сыр нарежьте или натереть на крупную терку.

Приготовление салата

5. Все ингредиенты смешайте, посолите, поперчите, выдавите чеснок, добавьте майонез, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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