Летом лучшим блюдом будет любой овощной салат. Но, если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте к овощам колбасу, сыр, филе, рыбу, кальмары. Заправлять блюдо лучше не майонезом, а йогуртом.

Кулинар Юлия поделилась в Instаgram рецептом вкусного салата из куриного филе, с ананасами, вареными яйцами.

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Ингредиенты:

филе курицы – 1 шт.

ананасы консервированные – 1 б

твердый сыр – 150-200 г

яйца – 3 шт.

Соус:

чеснок – 2-3 зуб.

майонез

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, почистите и порежьте кубиками.

2. Куриное филе отварите, порежьте небольшими кусками.

3. Ананасы без сока измельчите в куски.

4. Твердый сыр нарежьте или натереть на крупную терку.

5. Все ингредиенты смешайте, посолите, поперчите, выдавите чеснок, добавьте майонез, перемешайте и можно есть.

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