Вкуснее, чем "Оливье": бюджетный салат из 4 ингредиентов для праздничного стола и на каждый день
Летом лучшим блюдом будет любой овощной салат. Но, если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте к овощам колбасу, сыр, филе, рыбу, кальмары. Заправлять блюдо лучше не майонезом, а йогуртом.
Кулинар Юлия поделилась в Instаgram рецептом вкусного салата из куриного филе, с ананасами, вареными яйцами.
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Ингредиенты:
- филе курицы – 1 шт.
- ананасы консервированные – 1 б
- твердый сыр – 150-200 г
- яйца – 3 шт.
Соус:
- чеснок – 2-3 зуб.
- майонез
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварите, почистите и порежьте кубиками.
2. Куриное филе отварите, порежьте небольшими кусками.
3. Ананасы без сока измельчите в куски.
4. Твердый сыр нарежьте или натереть на крупную терку.
5. Все ингредиенты смешайте, посолите, поперчите, выдавите чеснок, добавьте майонез, перемешайте и можно есть.
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