Куриное мясо и ананас – лучшее продукты для приготовления вкусных, сытных и быстрых салатов. Для яркого вкуса добавьте зелень, чеснок, сыр, оливки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с консервированным ананасом.

Ингредиенты:

отварное куриное филе

4 яйца

сыр твердый 150 г

кукуруза

ананас консервированный

майонез

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте, переложите в миску, заправьте майонезом.

2. Поставьте салат в холодильник.

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