Вкуснее, чем оливье: "Гавайский" салат из куриного мяса с ананасом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее, чем оливье: 'Гавайский' салат из куриного мяса с ананасом

Куриное мясо и ананас – лучшее продукты для приготовления вкусных, сытных и быстрых салатов. Для яркого вкуса добавьте зелень, чеснок, сыр, оливки.

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с консервированным ананасом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • отварное куриное филе
  • 4 яйца
  • сыр твердый 150 г
  • кукуруза
  • ананас консервированный
  • майонез

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте, переложите в миску, заправьте майонезом.

Ингредиенты для салата

2. Поставьте салат в холодильник.

Готовый салат

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