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Вкуснее, чем оливье: "Гавайский" салат из куриного мяса с ананасом
Куриное мясо и ананас – лучшее продукты для приготовления вкусных, сытных и быстрых салатов. Для яркого вкуса добавьте зелень, чеснок, сыр, оливки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с консервированным ананасом.
Ингредиенты:
- отварное куриное филе
- 4 яйца
- сыр твердый 150 г
- кукуруза
- ананас консервированный
- майонез
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарежьте, переложите в миску, заправьте майонезом.
2. Поставьте салат в холодильник.
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