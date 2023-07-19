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Вкуснее, чем "Оливье": итальянский салат с макаронами и ветчиной на каждый день и для праздничного стола
Если вы любите макаронные изделия, стоит отметить, что их можно не только использовать для приготовления супа или пасты с морепродуктами, но еще они будут идеальным продуктом для салатов, запеканок.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата с макаронами и ветчиной, который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- макароны (мелкие, твердых сортов) – 100 г (в сухом виде)
- перец болгарский – 200 г
- ветчина – 150 г
- кукуруза – 150 г
- масло – 1-1,5 ст. л.
- майонез – 1-2 ст. л.
- базилик – несколько листочков
Способ приготовления:
1. Отварите макароны до готовности, промойте в прохладной воде, после добавьте масло, перемешайте.
2. Перец и ветчину нарежьте кубиками.
3. Переложите макароны, ветчину, перец, кукурузку в салатник, добавьте измельченный базилик и заправьте майонезом. Перемешайте и можно есть.
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