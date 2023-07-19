Вкуснее, чем "Оливье": итальянский салат с макаронами и ветчиной на каждый день и для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Салат с макаронами

Если вы любите макаронные изделия, стоит отметить, что их можно не только использовать для приготовления супа или пасты с морепродуктами, но еще они будут идеальным продуктом для салатов, запеканок.

Как вкусно приготовить макароны

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата с макаронами и ветчиной, который очень быстро готовится.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • макароны (мелкие, твердых сортов) – 100 г (в сухом виде)
  • перец болгарский – 200 г
  • ветчина – 150 г
  • кукуруза – 150 г
  • масло – 1-1,5 ст. л.
  • майонез – 1-2 ст. л.
  • базилик – несколько листочков

Способ приготовления:

1. Отварите макароны до готовности, промойте в прохладной воде, после добавьте масло, перемешайте.

Макароны для блюда

2. Перец и ветчину нарежьте кубиками.

Приготовление салата

3. Переложите макароны, ветчину, перец, кукурузку в салатник, добавьте измельченный базилик и заправьте майонезом. Перемешайте и можно есть.

Готовый салат

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