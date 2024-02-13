Салаты можно готовить из любых овощей, мяса, морепродуктов. А заправлять их лучше всего не майонезом, а маслом, сметаной, йогуртом.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из филе, с гранатом, кукурузой и орехами.

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Ингредиенты:

Отварное куриное филе

Консервированная кукуруза

Гранат

Петрушка

Орехи (вкусно с грецкими)

Майонез

Способ приготовления:

1. Филе отварите, порежьте мелким кубиком.

2. Добавьте гранат, кукурузу, порезанную мелко петрушку и измельченные орехи. Заправьте майонезом и перемешайте.

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