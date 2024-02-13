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Вкуснее, чем "Оливье": легкий салат из филе, с кукурузой и гранатом
Салаты можно готовить из любых овощей, мяса, морепродуктов. А заправлять их лучше всего не майонезом, а маслом, сметаной, йогуртом.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из филе, с гранатом, кукурузой и орехами.
Ингредиенты:
- Отварное куриное филе
- Консервированная кукуруза
- Гранат
- Петрушка
- Орехи (вкусно с грецкими)
- Майонез
Способ приготовления:
1. Филе отварите, порежьте мелким кубиком.
2. Добавьте гранат, кукурузу, порезанную мелко петрушку и измельченные орехи. Заправьте майонезом и перемешайте.
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