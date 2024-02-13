Вкуснее, чем "Оливье": легкий салат из филе, с кукурузой и гранатом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салаты можно готовить из любых овощей, мяса, морепродуктов. А заправлять их лучше всего не майонезом, а маслом, сметаной, йогуртом. 

Из чего приготовить вкусный салат

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из филе, с гранатом, кукурузой и орехами.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Отварное куриное филе
  • Консервированная кукуруза
  • Гранат
  • Петрушка
  • Орехи (вкусно с грецкими)
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Филе отварите, порежьте мелким кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте гранат, кукурузу, порезанную мелко петрушку и измельченные орехи. Заправьте майонезом и перемешайте.

Готовый салат

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