Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, выбирайте для этого красную рыбу, свежие огурцы, вареные яйца и вместо майонеза соус из сметаны или йогурта.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из яиц, авокадо, свежего огурца и красной рыбы.

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Ингредиенты:

2 яйца (вареные)

1 авокадо

1 огурец

150 г слабосоленой рыбы

Заправка:

2 ст.л. греческого йогурта

1 ст.л. горчицы в зернах

сок лимона

соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и смешайте в миске.

2. Для заправки: в греческий йогурт добавьте горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешайте.

3. Заправьте салат.

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