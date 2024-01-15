Вкуснее, чем "Оливье": легкий салат с красной рыбой, авокадо и свежих огурцов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
360
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, выбирайте для этого красную рыбу, свежие огурцы, вареные яйца и вместо майонеза соус из сметаны или йогурта. 

Легкий салат

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из яиц, авокадо, свежего огурца и красной рыбы. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты: 

  • 2 яйца (вареные)
  • 1 авокадо
  • 1 огурец
  • 150 г слабосоленой рыбы 

Заправка:

  • 2 ст.л. греческого йогурта
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • сок лимона
  • соль

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и смешайте в миске.

Приготовление салата

2. Для заправки: в греческий йогурт добавьте горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешайте.

Соус для блюда

3. Заправьте салат.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты