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Вкуснее, чем "Оливье": легкий салат с красной рыбой, авокадо и свежих огурцов
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, выбирайте для этого красную рыбу, свежие огурцы, вареные яйца и вместо майонеза соус из сметаны или йогурта.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из яиц, авокадо, свежего огурца и красной рыбы.
Ингредиенты:
- 2 яйца (вареные)
- 1 авокадо
- 1 огурец
- 150 г слабосоленой рыбы
Заправка:
- 2 ст.л. греческого йогурта
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- сок лимона
- соль
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и смешайте в миске.
2. Для заправки: в греческий йогурт добавьте горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешайте.
3. Заправьте салат.
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