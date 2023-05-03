Вкуснее, чем "Оливье": оригинальный итальянский салат для праздничного стола и на каждый день
Один из самых бюджетных, простых и сытных салатов – "Оливье". Готовится блюдо в классическом варианте из вареных овощей, с колбасой и заправляют его майонезом. Для того, чтобы салат был более легким, замените соленые огурцы свежими, добавьте зеленый лук, а вместо колбасы креветки.
Диетолог поделилась в Instagram рецептом вкусного салата а-ля "Оливье", который готовится из тех же ингредиентов, что и в классическом варианте, единственное отличие – способ нарезки овощей для блюда.
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- свежий горох – горсть
- колбаса
- майонез – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель нарежьте соломкой, морковь также.
2. Переложите в кастрюлю, туда же горох и варите до готовности.
3. Колбасу порежьте соломкой.
4. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте специи, майонез, перемешайте и можно есть.
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