Один из самых бюджетных, простых и сытных салатов – "Оливье". Готовится блюдо в классическом варианте из вареных овощей, с колбасой и заправляют его майонезом. Для того, чтобы салат был более легким, замените соленые огурцы свежими, добавьте зеленый лук, а вместо колбасы креветки.

Диетолог поделилась в Instagram рецептом вкусного салата а-ля "Оливье", который готовится из тех же ингредиентов, что и в классическом варианте, единственное отличие – способ нарезки овощей для блюда.

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Ингредиенты:

картофель – 2 шт.

морковь – 1 шт.

свежий горох – горсть

колбаса

майонез – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте соломкой, морковь также.

2. Переложите в кастрюлю, туда же горох и варите до готовности.

3. Колбасу порежьте соломкой.

4. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте специи, майонез, перемешайте и можно есть.

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