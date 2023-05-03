Вкуснее, чем "Оливье": оригинальный итальянский салат для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
537
Рецепт салата

Один из самых бюджетных, простых и сытных салатов – "Оливье". Готовится блюдо в классическом варианте из вареных овощей, с колбасой и заправляют его майонезом. Для того, чтобы салат был более легким, замените соленые огурцы свежими, добавьте зеленый лук, а вместо колбасы креветки.

Домашний салат с картошкой

Диетолог поделилась в Instagram рецептом вкусного салата а-ля "Оливье", который готовится из тех же ингредиентов, что и в классическом варианте, единственное отличие – способ нарезки овощей для блюда. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • свежий горох – горсть 
  • колбаса 
  • майонез – по вкусу 
  • специи – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте соломкой, морковь также.

Сырой картофель

2. Переложите в кастрюлю, туда же горох и варите до готовности.

Овощи для салата

3. Колбасу порежьте соломкой.

Колбаса для приготовления салата

4. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте специи, майонез, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты