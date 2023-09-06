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Вкуснее, чем "Оливье": "Пикантный" салат с тайным ингредиентом для праздничного стола и каждый день
Домашние салаты можно готовить из любых овощей – сырых, вареных и запеченных. Если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте запеченное филе, любой сыр, грибы, кукурузу, крабовые палочки.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instаgram рецептом вкусного, сытного салата из куриного мяса, с сыром моцарелла и маринованными грибами.
Ингредиенты:
- сыр моцарелла – 150 г
- филе – 1 шт.
- маринованные грибы опята – 1/2 банки
- сухарики – 1 упаковка
- острый перец – 1/2 шт.
- майонез
Способ приготовления:
1. Филе запеките, нарежьте вместе с сыром кубиком.
2. Переложите в миску, добавьте грибы и сухарики.
3. Нарежьте острый маринованный перец, добавьте в миску и заправьте салат майонезом, перемешайте.
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