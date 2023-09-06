Вкуснее, чем "Оливье": "Пикантный" салат с тайным ингредиентом для праздничного стола и каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,2 т.
Рецепт салата

Домашние салаты можно готовить из любых овощей – сырых, вареных и запеченных. Если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте запеченное филе, любой сыр, грибы, кукурузу, крабовые палочки. 

Вкусный и сытный салат

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instаgram рецептом вкусного, сытного салата из куриного мяса, с сыром моцарелла и маринованными грибами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • сыр моцарелла – 150 г
  • филе – 1 шт. 
  • маринованные грибы опята – 1/2 банки
  • сухарики – 1 упаковка 
  • острый перец – 1/2 шт. 
  • майонез

Способ приготовления:

1. Филе запеките, нарежьте вместе с сыром кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Переложите в миску, добавьте грибы и сухарики.

Приготовление салата

3. Нарежьте острый маринованный перец, добавьте в миску и заправьте салат майонезом, перемешайте. 

Готовый салат

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