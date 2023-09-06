Домашние салаты можно готовить из любых овощей – сырых, вареных и запеченных. Если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте запеченное филе, любой сыр, грибы, кукурузу, крабовые палочки.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instаgram рецептом вкусного, сытного салата из куриного мяса, с сыром моцарелла и маринованными грибами.

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Ингредиенты:

сыр моцарелла – 150 г

филе – 1 шт.

маринованные грибы опята – 1/2 банки

сухарики – 1 упаковка

острый перец – 1/2 шт.

майонез

Способ приготовления:

1. Филе запеките, нарежьте вместе с сыром кубиком.

2. Переложите в миску, добавьте грибы и сухарики.

3. Нарежьте острый маринованный перец, добавьте в миску и заправьте салат майонезом, перемешайте.

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