Вкуснее, чем "Оливье": салат "Европейский" из бюджетных продуктов для праздничного стола и каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Рецепт салата

Летом лучше всего готовить вкусные и легкие салаты из свежих овощей, зелени, бобовых, а для более сытного варианта добавляйте филе, сыр, мидии, соленую рыбу, а также консервированную кукурузу и горошек. Для более пикантного вкуса салаты можно дополнить яблоками, ягодами и цирковыми. 

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из яблоком, сыром и мясом, который готовится всего 10 минут. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • яблоко – 1 шт. 
  • запеченное мясо – 150 г
  • твердый сыр – 100 г
  • соленые огурцы – 3 шт.
  • болгарский перец – 3 шт. 
  • майонез 
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Способ приготовления:

1. Порежьте мясо соломкой вместе с перцем. Сыр и яблоко натрите или нарежьте соломкой или кубиком. 

Яблоки для приготовления салата

2. Готовые ингредиенты переложите в миску, заправьте майонезом, перемешайте и можно есть. А можно собрать салат слоями. 

Готовый салат

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