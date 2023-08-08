Вкуснее, чем "Оливье": салат "Европейский" из бюджетных продуктов для праздничного стола и каждый день
Летом лучше всего готовить вкусные и легкие салаты из свежих овощей, зелени, бобовых, а для более сытного варианта добавляйте филе, сыр, мидии, соленую рыбу, а также консервированную кукурузу и горошек. Для более пикантного вкуса салаты можно дополнить яблоками, ягодами и цирковыми.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из яблоком, сыром и мясом, который готовится всего 10 минут.
Ингредиенты:
- яблоко – 1 шт.
- запеченное мясо – 150 г
- твердый сыр – 100 г
- соленые огурцы – 3 шт.
- болгарский перец – 3 шт.
- майонез
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Способ приготовления:
1. Порежьте мясо соломкой вместе с перцем. Сыр и яблоко натрите или нарежьте соломкой или кубиком.
2. Готовые ингредиенты переложите в миску, заправьте майонезом, перемешайте и можно есть. А можно собрать салат слоями.
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