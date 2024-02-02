Вкуснее, чем "Оливье": салат "Гавайский" для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный и быстрый салат, выбирайте для этого куриное филе, которое идеально сочетается с консервированным ананасом, овощами, сыром, майонезом. 

Что приготовить из куриного филе

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с ананасом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Куриное филе вареное – 300 г
  • Ананас консервированный – 150 г
  • Вареные яйца – 3-4 шт.
  • Кукуруза – 1/2 банки
  • Синий лук – 1/2 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Майонез 

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком филе, ананас, сыр и яйца.

Ингредиенты для салата

2. Лук можно предварительно замариновать.

Приготовление салата

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, перемешайте.

Готовый салат

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