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Вкуснее, чем "Оливье": салат "Гавайский" для ужина и праздничного стола
Если вы хотите приготовить вкусный и быстрый салат, выбирайте для этого куриное филе, которое идеально сочетается с консервированным ананасом, овощами, сыром, майонезом.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с ананасом.
Ингредиенты:
- Куриное филе вареное – 300 г
- Ананас консервированный – 150 г
- Вареные яйца – 3-4 шт.
- Кукуруза – 1/2 банки
- Синий лук – 1/2 шт.
- Сыр твердый – 150 г
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком филе, ананас, сыр и яйца.
2. Лук можно предварительно замариновать.
3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, перемешайте.
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