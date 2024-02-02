Если вы хотите приготовить вкусный и быстрый салат, выбирайте для этого куриное филе, которое идеально сочетается с консервированным ананасом, овощами, сыром, майонезом.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с ананасом.

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Ингредиенты:

Куриное филе вареное – 300 г

Ананас консервированный – 150 г

Вареные яйца – 3-4 шт.

Кукуруза – 1/2 банки

Синий лук – 1/2 шт.

Сыр твердый – 150 г

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком филе, ананас, сыр и яйца.

2. Лук можно предварительно замариновать.

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, перемешайте.

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