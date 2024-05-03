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Вкуснее, чем оливье: салат "Гавайский" из филе и ананаса для ужина и праздничного стола
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусны котлет, отбивных, а также салатов. В салатах филе отлично сочетается со всеми продуктами, например со свежими и отварными овощами, а также зеленью и даже фруктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и быстрого в приготовлении салата из куриного филе, с ананасом.
Ингредиенты:
- куриное филе – 280-300 г
- кукуруза – 150 г
- яйца – 3 шт.
- огурец – 2 небольших или 1 большой
- ананас консервированный 1 банка
- сыр твердый – 100-130 г
Майонезный соус:
- майонез – 4 ст. л.
- укроп пучок
- соль перец(по вкусу)
- сок лимона (1/4)
Способ приготовления:
1. Отварное куриное филе нарежьте кубиками или разделите на волокна. Выложите первым слоем на тарелку, после каждого слоя смазываем майонезным соусом.
2. Выложите яйцо мелко нарезанное или натертое, кукурузу, огурец, ананас и сыр.
3. Украсьте укропом и помидорами черри.
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