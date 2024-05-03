Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусны котлет, отбивных, а также салатов. В салатах филе отлично сочетается со всеми продуктами, например со свежими и отварными овощами, а также зеленью и даже фруктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и быстрого в приготовлении салата из куриного филе, с ананасом.

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Ингредиенты:

куриное филе – 280-300 г

кукуруза – 150 г

яйца – 3 шт.

огурец – 2 небольших или 1 большой

ананас консервированный 1 банка

сыр твердый – 100-130 г

Майонезный соус:

майонез – 4 ст. л.

укроп пучок

соль перец(по вкусу)

сок лимона (1/4)

Способ приготовления:

1. Отварное куриное филе нарежьте кубиками или разделите на волокна. Выложите первым слоем на тарелку, после каждого слоя смазываем майонезным соусом.

2. Выложите яйцо мелко нарезанное или натертое, кукурузу, огурец, ананас и сыр.

3. Украсьте укропом и помидорами черри.

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