Вкуснее, чем оливье: салат "Гавайский" из филе и ананаса для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусны котлет, отбивных, а также салатов. В салатах филе отлично сочетается со всеми продуктами, например со свежими и отварными овощами, а также зеленью и даже фруктами.

Что приготовить из куриного филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и быстрого в приготовлении салата из куриного филе, с ананасом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 280-300 г
  • кукуруза – 150 г
  • яйца – 3 шт.
  • огурец – 2 небольших или 1 большой
  • ананас консервированный 1 банка
  • сыр твердый – 100-130 г

Майонезный соус:

  • майонез – 4 ст. л. 
  • укроп пучок
  • соль перец(по вкусу)
  • сок лимона (1/4)

Способ приготовления:

1. Отварное куриное филе нарежьте кубиками или разделите на волокна. Выложите первым слоем на тарелку, после каждого слоя смазываем майонезным соусом.

Ингредиенты для салата

2. Выложите яйцо мелко нарезанное или натертое, кукурузу, огурец, ананас и сыр.

Ананас для салата

3. Украсьте укропом и помидорами черри.

Готовый салат

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