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Вкуснее, чем "Оливье": салат "Пикантный" из бюджетных продуктов
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный салат из бюджетных и сытных продуктов, выбирайте куриное филе, сыр, морепродукты. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом или маслом.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с маринованными грибами и сыром.
Ингредиенты:
- сыр моцарелла – 150 г
- запеченная курица – 1 филе
- маринованные грибы опята – 1/2 банки
- сухарики – 1 упаковка
- острый перец – 1/2 шт.
- майонез
Способ приготовления:
1. Запеките курицу, нарежьте кубиком вместе с сыром.
2. Переложите в миску, добавьте грибы и сухарики, острый перец и добавьте в салат майонез, перемешайте.
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