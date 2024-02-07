Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный салат из бюджетных и сытных продуктов, выбирайте куриное филе, сыр, морепродукты. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом или маслом.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с маринованными грибами и сыром.

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Ингредиенты:

сыр моцарелла – 150 г

запеченная курица – 1 филе

маринованные грибы опята – 1/2 банки

сухарики – 1 упаковка

острый перец – 1/2 шт.

майонез

Способ приготовления:

1. Запеките курицу, нарежьте кубиком вместе с сыром.

2. Переложите в миску, добавьте грибы и сухарики, острый перец и добавьте в салат майонез, перемешайте.

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