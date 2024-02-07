Вкуснее, чем "Оливье": салат "Пикантный" из бюджетных продуктов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем 'Оливье': салат 'Пикантный' из бюджетных продуктов

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный салат из бюджетных и сытных продуктов, выбирайте куриное филе, сыр, морепродукты. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом или маслом.

Куриное филе для салата

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с маринованными грибами и сыром.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • сыр моцарелла – 150 г
  • запеченная курица – 1 филе
  • маринованные грибы опята – 1/2 банки
  • сухарики – 1 упаковка
  • острый перец – 1/2 шт.
  • майонез

Способ приготовления:

1. Запеките курицу, нарежьте кубиком вместе с сыром.

Приготовление салата

2. Переложите в миску, добавьте грибы и сухарики, острый перец и добавьте в салат майонез, перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA сообщалось, как необычно приготовить вкусный cалат из крабовых палочек. 

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