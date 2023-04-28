Вкуснее, чем "Оливье": салат "Пикантный" из самых бюджетных продуктов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Любой салат – лучшее блюдо, как на каждый день, так и для праздничного стола. Готовить салаты можно из любых ингредиентов, лучше всего всегда из сезонных овощей, с зеленью. А заправлять лучше не майонезом, а сметаной, йогуртом. 

Домашний салат

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из запеченного филе, с сыром моцарелла и сухарями. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • сыр моцарелла – 200 г
  • маринованные грибы – 250 г
  • запеченное куриное филе – 1 шт. 
  • сухарики – 1 упаковка
  • майонез – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Филе запеките со специями, нарежьте кубиком. 

Куриное филе

2. Грибы порежьте на 2-4 части. 

Маринованные грибы

3. Сыр порежьте кубиком или натрите. 

Твердый сыр

4. Выложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом, перемешайте.

Готовый салат

Перед подачей посыпьте салат сухарями!

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