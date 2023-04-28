Любой салат – лучшее блюдо, как на каждый день, так и для праздничного стола. Готовить салаты можно из любых ингредиентов, лучше всего всегда из сезонных овощей, с зеленью. А заправлять лучше не майонезом, а сметаной, йогуртом.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из запеченного филе, с сыром моцарелла и сухарями.

Видео дня

Ингредиенты:

сыр моцарелла – 200 г

маринованные грибы – 250 г

запеченное куриное филе – 1 шт.

сухарики – 1 упаковка

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе запеките со специями, нарежьте кубиком.

2. Грибы порежьте на 2-4 части.

3. Сыр порежьте кубиком или натрите.

4. Выложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом, перемешайте.

Перед подачей посыпьте салат сухарями!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: