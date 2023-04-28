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Вкуснее, чем "Оливье": салат "Пикантный" из самых бюджетных продуктов
Любой салат – лучшее блюдо, как на каждый день, так и для праздничного стола. Готовить салаты можно из любых ингредиентов, лучше всего всегда из сезонных овощей, с зеленью. А заправлять лучше не майонезом, а сметаной, йогуртом.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из запеченного филе, с сыром моцарелла и сухарями.
Ингредиенты:
- сыр моцарелла – 200 г
- маринованные грибы – 250 г
- запеченное куриное филе – 1 шт.
- сухарики – 1 упаковка
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе запеките со специями, нарежьте кубиком.
2. Грибы порежьте на 2-4 части.
3. Сыр порежьте кубиком или натрите.
4. Выложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом, перемешайте.
Перед подачей посыпьте салат сухарями!
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