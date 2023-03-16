Вкуснее, чем "Оливье": сытный салат без мяса для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,0 т.
Рецепт салата

Если вы очень любите вкусный и сытный салат "Оливье", но не едите, например, мясо и колбасу, можно заменить их овощами, зеленью. Вместо майонеза можно использовать сметану или йогурт.

Сытный домашний салат

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата, который по вкусу напоминает "Оливье", но готовится без колбасы и мяса.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • корень петрушки – 2 шт.
  • корень сельдерея – 0,5 шт.
  • лук порей – 1 шт.
  • зеленое яблоко – 1 шт.
  • квашенные огурцы – 3-4 шт.
  • зеленый горох – 1 банка

Для заправки:

  • майонез
  • сметана
  • белый хрен
  • соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Овощи отварите в кожуре, очистите и порежьте кубиком.

Домашний салат

2. Яйца сварите, порежьте также кубиком.

Приготовление салата

3. Переложите ингредиенты в миску, добавьте горошек, заправьте соусом, посолите, поперчите, перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов.

Готовый салат

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