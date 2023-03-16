Если вы очень любите вкусный и сытный салат "Оливье", но не едите, например, мясо и колбасу, можно заменить их овощами, зеленью. Вместо майонеза можно использовать сметану или йогурт.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата, который по вкусу напоминает "Оливье", но готовится без колбасы и мяса.

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Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

яйца – 4 шт.

морковь – 2 шт.

корень петрушки – 2 шт.

корень сельдерея – 0,5 шт.

лук порей – 1 шт.

зеленое яблоко – 1 шт.

квашенные огурцы – 3-4 шт.

зеленый горох – 1 банка

Для заправки:

майонез

сметана

белый хрен

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Овощи отварите в кожуре, очистите и порежьте кубиком.

2. Яйца сварите, порежьте также кубиком.

3. Переложите ингредиенты в миску, добавьте горошек, заправьте соусом, посолите, поперчите, перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов.

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