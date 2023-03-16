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Вкуснее, чем "Оливье": сытный салат без мяса для праздничного стола и на каждый день
Если вы очень любите вкусный и сытный салат "Оливье", но не едите, например, мясо и колбасу, можно заменить их овощами, зеленью. Вместо майонеза можно использовать сметану или йогурт.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата, который по вкусу напоминает "Оливье", но готовится без колбасы и мяса.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- яйца – 4 шт.
- морковь – 2 шт.
- корень петрушки – 2 шт.
- корень сельдерея – 0,5 шт.
- лук порей – 1 шт.
- зеленое яблоко – 1 шт.
- квашенные огурцы – 3-4 шт.
- зеленый горох – 1 банка
Для заправки:
- майонез
- сметана
- белый хрен
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Овощи отварите в кожуре, очистите и порежьте кубиком.
2. Яйца сварите, порежьте также кубиком.
3. Переложите ингредиенты в миску, добавьте горошек, заправьте соусом, посолите, поперчите, перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов.
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