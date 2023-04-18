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Вкуснее, чем "Оливье": сытный салат из картофеля для праздничного стола и на каждый день
Если вы любите сытные салаты, выбирайте для приготовления запеченные овощи, мясо, а для заправки майонез или сметану. Стоит отметить, что внесет яркий вкус в такое блюдо зелень.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из картофеля, с куриной грудкой и майонезом.
Ингредиенты:
- перец
- консервированный ананас
- запеченная/отварная куриная грудка
- отварная морковь
- отварной картофель
- консервированная кукурдза
- майонез
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, порежьте кубиком вместе с перцем.
2. Куриную грудку также отварите и порежьте.
3. Порежьте ананас.
4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте майонезом.