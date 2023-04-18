Если вы любите сытные салаты, выбирайте для приготовления запеченные овощи, мясо, а для заправки майонез или сметану. Стоит отметить, что внесет яркий вкус в такое блюдо зелень.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из картофеля, с куриной грудкой и майонезом.

Видео дня

Ингредиенты:

перец

консервированный ананас

запеченная/отварная куриная грудка

отварная морковь

отварной картофель

консервированная кукурдза

майонез

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, порежьте кубиком вместе с перцем.

2. Куриную грудку также отварите и порежьте.

3. Порежьте ананас.

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте майонезом.