Вкуснее, чем "Оливье": сытный салат из картофеля для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт картофельного салата с майонезом

Если вы любите сытные салаты, выбирайте для приготовления запеченные овощи, мясо, а для заправки майонез или сметану. Стоит отметить, что внесет яркий вкус в такое блюдо зелень.

Картофельный салат

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из картофеля, с куриной грудкой и майонезом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • перец
  • консервированный ананас
  • запеченная/отварная куриная грудка
  • отварная морковь
  • отварной картофель
  • консервированная кукурдза
  • майонез
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, порежьте кубиком вместе с перцем.

Приготовление салата

2. Куриную грудку также отварите и порежьте.

3. Порежьте ананас.

Салат с картофелем

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте майонезом.

Готовый салат

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