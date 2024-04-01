Домашние салаты можно готовить из разных ингредиентов, но, специалисты советуют все же за основу брать сезонные овощи, зелень. И заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата с колбасой, кукурузой и огурцом.

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Ингредиенты:

1 б кукурузы

1 огурец

200 г колбасы/ветчины

80-100 г сырая

сухарики

майонез

Способ приготовления:

1. Огурец и колбасу нарежьте соломкой.

2. Сыр натрите на крупной терке.

3. Добавьте кукурузу, сухарики и заправляем майонезом.

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