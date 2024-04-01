Вкуснее, чем "Оливье": сытный салат с майонезом, который понравится всем

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем 'Оливье': сытный салат с майонезом, который понравится всем

Домашние салаты можно готовить из разных ингредиентов, но, специалисты советуют все же за основу брать сезонные овощи, зелень. И заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а маслом. 

Свежие огурцы для салатов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата с колбасой, кукурузой и огурцом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • 1 б кукурузы
  • 1 огурец
  • 200 г колбасы/ветчины
  • 80-100 г сырая
  • сухарики
  • майонез

Способ приготовления:

1. Огурец и колбасу нарежьте соломкой.

Колбаса и огурец для блюда

2. Сыр натрите на крупной терке.

Сыро для приготовления салата

3. Добавьте кукурузу, сухарики и заправляем майонезом.

Готовый салат

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