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Вкуснее, чем "Оливье": сытный салат с майонезом, который понравится всем
Домашние салаты можно готовить из разных ингредиентов, но, специалисты советуют все же за основу брать сезонные овощи, зелень. И заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата с колбасой, кукурузой и огурцом.
Ингредиенты:
- 1 б кукурузы
- 1 огурец
- 200 г колбасы/ветчины
- 80-100 г сырая
- сухарики
- майонез
Способ приготовления:
1. Огурец и колбасу нарежьте соломкой.
2. Сыр натрите на крупной терке.
3. Добавьте кукурузу, сухарики и заправляем майонезом.
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