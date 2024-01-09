Из мяса на отбивные и картофеля можно сделать одно полноценное блюдо. Это будет гораздо быстрее и сытнее. Идеально для обеда на всю семью.

Идея приготовления мяса с начинкой в духовке для обеда опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Выберите именно курицу, чтобы блюдо было нежирным и сочным.

Ингредиенты:

филе куриное (или другое нежирное мясо) – 700 г.

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соль, перец – по вкусу.

сметана – 50 г.

сыр твердый – 100 г.

Ингредиенты для начинки:

картофель вареный – 3 шт.

лук жареный – 1 шт.

соль, прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо порезать, отбить, посолить, поперчить.

2. Для начинки смешать тертый картофель, лук и специи.

3. Мясо выложить в небольшую форму, добавить начинку, завернуть края.

4. Выложить на форму для запекания (покрытую пергаментом). Смазать сметаной.

5. Отправить в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов.

6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 10 минут.

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