Вкуснее, чем отбивные: рецепт сочного мяса с начинкой на обед
Из мяса на отбивные и картофеля можно сделать одно полноценное блюдо. Это будет гораздо быстрее и сытнее. Идеально для обеда на всю семью.
Идея приготовления мяса с начинкой в духовке для обеда опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Выберите именно курицу, чтобы блюдо было нежирным и сочным.
Ингредиенты:
- филе куриное (или другое нежирное мясо) – 700 г.
- соль, перец – по вкусу.
- сметана – 50 г.
- сыр твердый – 100 г.
Ингредиенты для начинки:
- картофель вареный – 3 шт.
- лук жареный – 1 шт.
- соль, прованские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо порезать, отбить, посолить, поперчить.
2. Для начинки смешать тертый картофель, лук и специи.
3. Мясо выложить в небольшую форму, добавить начинку, завернуть края.
4. Выложить на форму для запекания (покрытую пергаментом). Смазать сметаной.
5. Отправить в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов.
6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 10 минут.
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