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Вкуснее, чем отбивные: запеченные баклажаны по-французски, с сыром и помидором
Из баклажанов можно приготовить очень вкусную и полезную икру, а также бабагануш, закуски в виде рулетов с разными начинками. А еще их можно просто запекать в духовке и на мангале, делать шашлык и теплые салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных баклажанов с тертым сыром, помидорами и майонезом.
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 2 ст л оливкового масла
- 1/2 ч л паприки
- перец
- 1/2 ч л гранулированного чеснока
- соль
- твердый сыр
- помидоры
- майонез
Способ приготовления:
1. К оливковому маслу добавьте перец, чеснок, паприку и соль.
2. Баклажаны нарежьте слайсами.
3. Каждый кусочек смажьте соусом, сверху выложите дольки свежих помидоров, присыпьте тертым сыром и сделайте майонезную сеточку на каждом кусочке.
4. Запекайте 20 минут при 180 С.
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