Вкуснее, чем отбивные: запеченные баклажаны по-французски, с сыром и помидором

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
Вкуснее, чем отбивные: запеченные баклажаны по-французски, с сыром и помидором

Из баклажанов можно приготовить очень вкусную и полезную икру, а также бабагануш, закуски в виде рулетов с разными начинками. А еще их можно просто запекать в духовке и на мангале, делать шашлык и теплые салаты. 

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Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных баклажанов с тертым сыром, помидорами и майонезом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 баклажана
  • 2 ст л оливкового масла
  • 1/2 ч л паприки
  • перец
  • 1/2 ч л гранулированного чеснока
  • соль
  • твердый сыр
  • помидоры
  • майонез

Способ приготовления: 

1. К оливковому маслу добавьте перец, чеснок, паприку и соль.

Соус для баклажанов

2. Баклажаны нарежьте слайсами.

Сырые баклажаны

3.  Каждый кусочек смажьте соусом, сверху выложите дольки свежих помидоров, присыпьте тертым сыром и сделайте майонезную сеточку на каждом кусочке.

Приготовление блюда

4. Запекайте 20 минут при 180 С.

Готовая закуска

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