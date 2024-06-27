Из баклажанов можно приготовить очень вкусную и полезную икру, а также бабагануш, закуски в виде рулетов с разными начинками. А еще их можно просто запекать в духовке и на мангале, делать шашлык и теплые салаты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных баклажанов с тертым сыром, помидорами и майонезом.

Ингредиенты:

2 баклажана

2 ст л оливкового масла

1/2 ч л паприки

перец

1/2 ч л гранулированного чеснока

соль

твердый сыр

помидоры

майонез

Способ приготовления:

1. К оливковому маслу добавьте перец, чеснок, паприку и соль.

2. Баклажаны нарежьте слайсами.

3. Каждый кусочек смажьте соусом, сверху выложите дольки свежих помидоров, присыпьте тертым сыром и сделайте майонезную сеточку на каждом кусочке.

4. Запекайте 20 минут при 180 С.

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