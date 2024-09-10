Вкуснее, чем пирог и оладьи: ароматные яблочные кольца в кляре

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем пирог и оладьи: ароматные яблочные кольца в кляре

Из яблок можно приготовить очень вкусные пироги, а также сладкие деруны, пюре, а также сырники и оладьи. Еще яблоки можно вкусно запечь с корицей и приготовить в кляре. 

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Что приготовить из яблок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблок в кляре, которые будут проще и вкуснее, чем оладьи.

Рецепт яблок

Ингредиенты:

  • 3-4 яблочка
  • 2 яйца
  • 100мл. молока
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 5-10 ст. л. муки
  • 1 ч.л. корицы

Способ приготовления:

1. Нарезаем яблоки на ломтики и вырежьте серединку.

Яблоки для блюда

2. Для кляра: в миске вбейте яйца, молоко, сахар, корицу и муку. Муки может пойти меньше/больше ориентируйтесь на консистенцию. Тесто должно быть как на оладьи.

Кляр для яблок

3. Обмокните яблочки в кляре и жарьте на разогретой сковороде смазанной сливочным маслом, на среднем огне.

Приготовление блюда

Подавайте с медом и орешками!

Готовое блюдо

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