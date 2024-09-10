Вкуснее, чем пирог и оладьи: ароматные яблочные кольца в кляре
Из яблок можно приготовить очень вкусные пироги, а также сладкие деруны, пюре, а также сырники и оладьи. Еще яблоки можно вкусно запечь с корицей и приготовить в кляре.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблок в кляре, которые будут проще и вкуснее, чем оладьи.
Ингредиенты:
- 3-4 яблочка
- 2 яйца
- 100мл. молока
- 2-3 ст.л. сахара
- 5-10 ст. л. муки
- 1 ч.л. корицы
Способ приготовления:
1. Нарезаем яблоки на ломтики и вырежьте серединку.
2. Для кляра: в миске вбейте яйца, молоко, сахар, корицу и муку. Муки может пойти меньше/больше ориентируйтесь на консистенцию. Тесто должно быть как на оладьи.
3. Обмокните яблочки в кляре и жарьте на разогретой сковороде смазанной сливочным маслом, на среднем огне.
Подавайте с медом и орешками!
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