Из яблок можно приготовить очень вкусные пироги, а также сладкие деруны, пюре, а также сырники и оладьи. Еще яблоки можно вкусно запечь с корицей и приготовить в кляре.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблок в кляре, которые будут проще и вкуснее, чем оладьи.

Ингредиенты:

3-4 яблочка

2 яйца

100мл. молока

2-3 ст.л. сахара

5-10 ст. л. муки

1 ч.л. корицы

Способ приготовления:

1. Нарезаем яблоки на ломтики и вырежьте серединку.

2. Для кляра: в миске вбейте яйца, молоко, сахар, корицу и муку. Муки может пойти меньше/больше ориентируйтесь на консистенцию. Тесто должно быть как на оладьи.

3. Обмокните яблочки в кляре и жарьте на разогретой сковороде смазанной сливочным маслом, на среднем огне.

Подавайте с медом и орешками!

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