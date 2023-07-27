Проще, чем пирог и оладьи: полезные кабачковые маффины за 15 минут
Кабачки – не только бюджетные, но и очень полезные овощи, которые могут быть основой для приготовления оладий, блинов, пирогов, запеканок, а также из них можно делать чебуреки и маффины.
Рецепт вкусного и полезного блюда был опубликован на странице "borzhemsky_healthy_food в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 300 г
- мука – 250 г
- молоко – 200 мл
- яйца – 1 шт.
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- корица, мускатный орех, молотая гвоздика
- оливковое масло
- соль, стевия
- зелень
Способ приготовления:
1. Муку просейте с солью, разрыхлителем и специями, добавьте стевию и хорошо перемешайте сухие ингредиенты.
2. В другой миске слегка взбейте яйцо, добавьте в него молоко и каплю оливкового масла, перемешайте.
3. Кабачок очистите, натрите на мелкой терке, лишний сок отожмите и слейте. Натертый кабачок добавьте к яичной смеси и перемешайте. После влейте жидкую часть в сухую и быстро и аккуратно соедините, добавьте нарезанную зелень и перемешайте.
4. Готовое тесто разлейте по формам и выпекайте 15-20 минут при температуре 200 С.
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