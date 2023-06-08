Вкуснее, чем пирожки и пицца: хрустящие чебуреки на воде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт чебурек

Чебуреки – сытное блюдо, основа которого – тесто, а для начинки можно использовать мясной фарш, а также творог, твердый сыр, зелень. Для того, чтобы тесто было удачным, добавьте при приготовление воду, растопленное сливочное масло. 

Как правильно приготовить чебуреки

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом хрустящих чебуреков на воде, с мясной начинкой, которые очень быстро готовятся. 

Рецепт чебурек
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Ингредиенты:

  • вода холодная – 250 мл
  • соль – 1 ч. л.
  • масло сливочное – 150 г
  • мука – 550 г

Начинка:

  • мясо – 300-350 г
  • лук – 100 г
  • специи: соль, перец – по вкусу,
  • молоко
  • растительное масло 

Способ приготовления:

1. Масло растопите и охладите. В прохладную воду всыпьте соль и 4 ст. л. муки, влейте масло и размешайте ложкой до однородности. Постепенно просейте оставшуюся муку, замесите мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Готовое тесто раскатайте прямоугольником, сложите в три слоя, раскатайте и снова прямоугольником, далее сложите в четыре. Заверните в пленку и положите в холодильник минимум на 1-1,5 часа. 

Ингредиенты для теста

3. Начинка: мясо и лук пропустите на мясорубку. К фаршу добавьте специи и влейте молоко и  перемешайте до однородности.

Фарш для блюда

4. Охлажденное тесто разделите на 16 частей, из каждой частицы сформируйте шарик. Шарик тонко раскатайте в круг, выложите на половину фарш, края хорошо защепите.

Приготовление чебурек

5. Жарьте на хорошо разогретом масле с двух сторон до румяной корочки.

Сколько жарить чебуреки

Подавайте горячими добавив сметану!

Готовые чебуреки

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