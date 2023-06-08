Чебуреки – сытное блюдо, основа которого – тесто, а для начинки можно использовать мясной фарш, а также творог, твердый сыр, зелень. Для того, чтобы тесто было удачным, добавьте при приготовление воду, растопленное сливочное масло.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом хрустящих чебуреков на воде, с мясной начинкой, которые очень быстро готовятся.

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Ингредиенты:

вода холодная – 250 мл

соль – 1 ч. л.

масло сливочное – 150 г

мука – 550 г

Начинка:

мясо – 300-350 г

лук – 100 г

специи: соль, перец – по вкусу,

молоко

растительное масло

Способ приготовления:

1. Масло растопите и охладите. В прохладную воду всыпьте соль и 4 ст. л. муки, влейте масло и размешайте ложкой до однородности. Постепенно просейте оставшуюся муку, замесите мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Готовое тесто раскатайте прямоугольником, сложите в три слоя, раскатайте и снова прямоугольником, далее сложите в четыре. Заверните в пленку и положите в холодильник минимум на 1-1,5 часа.

3. Начинка: мясо и лук пропустите на мясорубку. К фаршу добавьте специи и влейте молоко и перемешайте до однородности.

4. Охлажденное тесто разделите на 16 частей, из каждой частицы сформируйте шарик. Шарик тонко раскатайте в круг, выложите на половину фарш, края хорошо защепите.

5. Жарьте на хорошо разогретом масле с двух сторон до румяной корочки.

Подавайте горячими добавив сметану!

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