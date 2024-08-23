Вкуснее, чем пицца: быстрый слоеный пирог с грибами и сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Домашние пироги с солеными начинками можно готовить на любом тесте, но вкуснее и проще всего будет – на слоеном. К тому же блюда из него готовятся всего 20 минут.

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Вкусный слоеный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из слоеного теста, с грибами, сыром и зеленью.

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • 500 г. слоено-дрожжевого теста
  • сливочное масло 
  • 1 лук
  • 250 г. шампиньонов 
  • петрушка
  • соль, перец
  • 100-150 г. сыра
  • 1 желток

Способ приготовления: 

1. Тесто разморозьте по инструкции на упаковке.

Тесто для блюда

2. На сливочном масле обжарьте нарезанный полукольцами лук и добавьте нарезанные шампиньоны. Жарьте 7-8 минут до золотистости, посолите, поперчите, добавьте зелень.

Жареные грибы с луком

3. На тесте по краям делаем неглубокие разрезы, на серединку выложите тертый сыр и сверху выложите грибную начинку. Края теста смажьте желтком.

Приготовление пирога

4. Готовьте в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут до образования золотистой корочки.

Готовый слоеный пирог

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