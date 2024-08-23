Вкуснее, чем пицца: быстрый слоеный пирог с грибами и сыром
Домашние пироги с солеными начинками можно готовить на любом тесте, но вкуснее и проще всего будет – на слоеном. К тому же блюда из него готовятся всего 20 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из слоеного теста, с грибами, сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- 500 г. слоено-дрожжевого теста
- сливочное масло
- 1 лук
- 250 г. шампиньонов
- петрушка
- соль, перец
- 100-150 г. сыра
- 1 желток
Способ приготовления:
1. Тесто разморозьте по инструкции на упаковке.
2. На сливочном масле обжарьте нарезанный полукольцами лук и добавьте нарезанные шампиньоны. Жарьте 7-8 минут до золотистости, посолите, поперчите, добавьте зелень.
3. На тесте по краям делаем неглубокие разрезы, на серединку выложите тертый сыр и сверху выложите грибную начинку. Края теста смажьте желтком.
4. Готовьте в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут до образования золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: