Домашние пироги с солеными начинками можно готовить на любом тесте, но вкуснее и проще всего будет – на слоеном. К тому же блюда из него готовятся всего 20 минут.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из слоеного теста, с грибами, сыром и зеленью.

Ингредиенты:

500 г. слоено-дрожжевого теста

сливочное масло

1 лук

250 г. шампиньонов

петрушка

соль, перец

100-150 г. сыра

1 желток

Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте по инструкции на упаковке.

2. На сливочном масле обжарьте нарезанный полукольцами лук и добавьте нарезанные шампиньоны. Жарьте 7-8 минут до золотистости, посолите, поперчите, добавьте зелень.

3. На тесте по краям делаем неглубокие разрезы, на серединку выложите тертый сыр и сверху выложите грибную начинку. Края теста смажьте желтком.

4. Готовьте в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут до образования золотистой корочки.

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