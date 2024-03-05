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Вкуснее, чем пицца: бюджетные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут
Горячие бутерброды могут быть отличным блюдом для сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с сыром, колбасой, сосисками и даже с фаршем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и бюджетных горячих бутербродов, которые готовятся всего 10 минут.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- 100 г сыра
- укроп
- 2 яйца
- соль
- тостовый хлеб (6 кусочков)
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки очистите и мелко нарежьте. К палочкам добавьте сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешайте.
2. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб и на каждый кусочек по 2 ст.л. начинки.
3. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, режим верх-низ+конвекция на 10 минут, до образования золотистой корочки.
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