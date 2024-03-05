Вкуснее, чем пицца: бюджетные горячие бутерброды с крабовыми палочками за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
282
Горячие бутерброды

Горячие бутерброды могут быть отличным блюдом для сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с сыром, колбасой, сосисками и даже с фаршем. 

Вкусные горячие бутерброды с овощами и сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и бюджетных горячих бутербродов, которые готовятся всего 10 минут. 

Рецепт бутербродов
Видео дня

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 
  • 100 г сыра
  • укроп
  • 2 яйца
  • соль
  • тостовый хлеб (6 кусочков)

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки очистите и мелко нарежьте. К палочкам добавьте сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешайте. 

Начинка для бутербродов

2. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб и на каждый кусочек  по 2 ст.л. начинки.

Сколько готовить бутерброды в духовке

3. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, режим верх-низ+конвекция на 10 минут, до образования золотистой корочки.

Готовые горячие бутерброды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты