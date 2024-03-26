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Вкуснее, чем пицца: бюджетный заливной пирог с оригинальной начинкой
Домашние пироги можно готовить с разными начинками, а для теста можно использовать лаваш, а также делать жидкое тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с картофелем и жареным луком.
Ингредиенты
- Мука – 1.5 стакана
- Кефир – 2 стакана
- Яйца – 2 шт.
- Сода – 0,5 ч. л.
Начинка:
- Вареный картофель
- Тунец
- Жареный лук
- Специи
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте яйца с солью. Добавьте муку с содой, влейте кефир и перемешайте.
2. Вареный картофель натрите, добавьте жареный лук и тунец, всыпьте специи и перемешайте.
3. Застелите форму пергаментом, вылейте часть теста, сверху выложите начинку и сверху снова тесто.
4. Выпекайте до готовности.
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