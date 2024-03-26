Вкуснее, чем пицца: бюджетный заливной пирог с оригинальной начинкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусный пирог

Домашние пироги можно готовить с разными начинками, а для теста можно использовать лаваш, а также делать жидкое тесто. 

Вкусный заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с картофелем и жареным луком. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты

  • Мука – 1.5 стакана
  • Кефир – 2 стакана
  • Яйца – 2 шт. 
  • Сода – 0,5 ч. л.

Начинка:

  • Вареный картофель 
  • Тунец 
  • Жареный лук
  • Специи 

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с солью. Добавьте муку с содой, влейте кефир и перемешайте.

Тесто для пирога

2. Вареный картофель натрите, добавьте жареный лук и тунец, всыпьте специи и перемешайте.

Начинка для пирога

3. Застелите форму пергаментом, вылейте часть теста, сверху выложите начинку и сверху снова тесто.

Приготовление пирога

4. Выпекайте до готовности. 

Готовый пирог

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