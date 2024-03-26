Домашние пироги можно готовить с разными начинками, а для теста можно использовать лаваш, а также делать жидкое тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с картофелем и жареным луком.

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Ингредиенты

Мука – 1.5 стакана

Кефир – 2 стакана

Яйца – 2 шт.

Сода – 0,5 ч. л.

Начинка:

Вареный картофель

Тунец

Жареный лук

Специи

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с солью. Добавьте муку с содой, влейте кефир и перемешайте.

2. Вареный картофель натрите, добавьте жареный лук и тунец, всыпьте специи и перемешайте.

3. Застелите форму пергаментом, вылейте часть теста, сверху выложите начинку и сверху снова тесто.

4. Выпекайте до готовности.

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