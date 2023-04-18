Вкуснее, чем пицца и пирог: сытная картофельная запеканка с фаршем для ужина
Картофель – продукт, который идеально подходит для приготовления супов, пюре, пирогов, запеканок, закусок, салатов, дерунов, а также вареников. Если вы решили приготовить сытную запеканку, добавьте к картофелю фарш, сыр.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из картофеля, с фаршем, луком и горчицей.
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Ингредиенты:
- мясной фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- картофель – 3-5 шт.
- сметана – 200 г
- сыр – 200 г
- горчица – 1 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Фарш смешайте с солью и перцем, выложите на дно формы для запекания.
2. Лук мелко нарежьте и выложите сверху фарш.
3. Картошку натрите на крупной терке, посолите и выложите сверху.
4. Сметану смешайте со специями и горчицей, выложите на картофель, сверху посыпьте тертым сыром.
5. Запекайте 40 минут при 190 С.
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