Вкуснее, чем пицца и пирог: сытная картофельная запеканка с фаршем для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт запеканки

Картофель – продукт, который идеально подходит для приготовления супов, пюре, пирогов, запеканок, закусок, салатов, дерунов, а также вареников. Если вы решили приготовить сытную запеканку, добавьте к картофелю фарш, сыр. 

Домашняя запеканка

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из картофеля, с фаршем, луком и горчицей. 

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • мясной фарш – 500 г
  • лук – 1 шт. 
  • картофель – 3-5 шт. 
  • сметана – 200 г
  • сыр – 200 г
  • горчица – 1 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Фарш смешайте с солью и перцем, выложите на дно формы для запекания.

Фарш для приготовления запеканки

2. Лук мелко нарежьте и выложите сверху фарш. 

Запеканка с картофелем

3. Картошку натрите на крупной терке, посолите и выложите сверху.

4. Сметану смешайте со специями и горчицей, выложите на картофель, сверху посыпьте тертым сыром.

Соус для блюда

5. Запекайте 40 минут при 190 С. 

Готовая запеканка

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