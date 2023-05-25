Вкуснее, чем пицца: пирог со спаржей и сыром на скорую руку

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Закусочные пироги можно готовить с любой начинкой, и используя любое тесто – от дрожжевого, до слоеного. Еще его можно просто заменить овощами, так блюдо получится не только легким, но и  очень быстро приготовится. 

Что приготовить из спаржи

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога со спаржей, сыром, цедрой лимона и хамоном.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • слоеное или слоено-дрожжевое тесто – 400 г
  • спаржа – 150-200 г
  • прошуто, хамон или  бекон – 50-70 г
  • твердый сыр или крем-сыр – 200 г
  • сыр пармезан или моцарелла – 50 г
  • оливковое масло – 1-2 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу 
  • цедра и сок 1 лимона 
  • укроп
  • соль, перец –  по вкусу 

Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте и раскатайте толщиной 5 мм. Сделайте бортики, надрежьте тесто по периметру не до конца. Внутри проколите вилкой и выпекайте в духовке при 170-180 С. Выпекайте до слегка румяного цвета.

Слоеное тесто

2. Спаржу помойте, отломайте жесткие ножки, зачистите от жесткой кожуры и пробланшируйте 2-3 минуты в кипящей воде.

Спаржа для пирога

3. Для начинки: смешайте сыр, мелко нарезанный укроп, цедру и сок лимона, добавьте немного перца и соли, специи по желанию и мелко нарезанные вяленые томаты или масло из них. 

Твердый сыр для начинки

4. Достаньте тесто из духовки, осторожно прижмите серединку основания пирога, чтобы образовались бортики и сверху намажьте сыр со специями. Сверху на сыр выложите подготовленную спаржу, ровненько или хаотично (как больше нравится), а сверху на нее разбрасывай хамон или бекон. Сбрызните оливковым маслом, совсем немного посоли и посыпьте тертым сыром.

Приготовление пирога

5. Готовьте в духовке еще 10-15 минут при 180 С. 

Готовый пирог

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