Вкуснее, чем пицца: пирог со спаржей и сыром на скорую руку
Закусочные пироги можно готовить с любой начинкой, и используя любое тесто – от дрожжевого, до слоеного. Еще его можно просто заменить овощами, так блюдо получится не только легким, но и очень быстро приготовится.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога со спаржей, сыром, цедрой лимона и хамоном.
Ингредиенты:
- слоеное или слоено-дрожжевое тесто – 400 г
- спаржа – 150-200 г
- прошуто, хамон или бекон – 50-70 г
- твердый сыр или крем-сыр – 200 г
- сыр пармезан или моцарелла – 50 г
- оливковое масло – 1-2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- цедра и сок 1 лимона
- укроп
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто разморозьте и раскатайте толщиной 5 мм. Сделайте бортики, надрежьте тесто по периметру не до конца. Внутри проколите вилкой и выпекайте в духовке при 170-180 С. Выпекайте до слегка румяного цвета.
2. Спаржу помойте, отломайте жесткие ножки, зачистите от жесткой кожуры и пробланшируйте 2-3 минуты в кипящей воде.
3. Для начинки: смешайте сыр, мелко нарезанный укроп, цедру и сок лимона, добавьте немного перца и соли, специи по желанию и мелко нарезанные вяленые томаты или масло из них.
4. Достаньте тесто из духовки, осторожно прижмите серединку основания пирога, чтобы образовались бортики и сверху намажьте сыр со специями. Сверху на сыр выложите подготовленную спаржу, ровненько или хаотично (как больше нравится), а сверху на нее разбрасывай хамон или бекон. Сбрызните оливковым маслом, совсем немного посоли и посыпьте тертым сыром.
5. Готовьте в духовке еще 10-15 минут при 180 С.
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