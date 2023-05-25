Закусочные пироги можно готовить с любой начинкой, и используя любое тесто – от дрожжевого, до слоеного. Еще его можно просто заменить овощами, так блюдо получится не только легким, но и очень быстро приготовится.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога со спаржей, сыром, цедрой лимона и хамоном.

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Ингредиенты:

слоеное или слоено-дрожжевое тесто – 400 г

спаржа – 150-200 г

прошуто, хамон или бекон – 50-70 г

твердый сыр или крем-сыр – 200 г

сыр пармезан или моцарелла – 50 г

оливковое масло – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

цедра и сок 1 лимона

укроп

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте и раскатайте толщиной 5 мм. Сделайте бортики, надрежьте тесто по периметру не до конца. Внутри проколите вилкой и выпекайте в духовке при 170-180 С. Выпекайте до слегка румяного цвета.

2. Спаржу помойте, отломайте жесткие ножки, зачистите от жесткой кожуры и пробланшируйте 2-3 минуты в кипящей воде.

3. Для начинки: смешайте сыр, мелко нарезанный укроп, цедру и сок лимона, добавьте немного перца и соли, специи по желанию и мелко нарезанные вяленые томаты или масло из них.

4. Достаньте тесто из духовки, осторожно прижмите серединку основания пирога, чтобы образовались бортики и сверху намажьте сыр со специями. Сверху на сыр выложите подготовленную спаржу, ровненько или хаотично (как больше нравится), а сверху на нее разбрасывай хамон или бекон. Сбрызните оливковым маслом, совсем немного посоли и посыпьте тертым сыром.

5. Готовьте в духовке еще 10-15 минут при 180 С.

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