Вкуснее, чем пицца: пирог "Улитка" из слоеного теста с вкусной начинкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Закусочные пироги – идеальное блюдо, которое может быть альтернативой хлебу, а также их готовят вместо пиццы. Для основы можно использовать любое тесто, начиная от дрожжевого, заканчивая слоеным и даже лавашем. Начинкой могут быть: рыба, мясо, овощи, зелень, яйца варенные, лук зеленый, тунец в масле. 

Из чего приготовить вкусный пирог ''Улитка''

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога со шпинатом и сыром, основа которого – слоеное тесто. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 300-350 г
  • сыр Фета или брынза – 300-350 г
  • шпинат – 1 упаковка
  • яйца – 1 шт.
  • растительное масло – 1 ст. л.
  • кунжут – горсть 

Способ приготовления:

1. Шпинат тушите на сковороде до мягкости на 1 столовой ложке растительного масла.

Свежий шпинат

2. Переложите после его в миску, добавьте натертый сыр и белок 1 яйца, перемешайте. 

Начинка для пирога

3. Слоеное тесто раскатайте до толщины примерно 4 миллиметра и разрежьте на полоски шириной 3-4 сантиметра.

Тесто и начинка для пирога

4. На каждую полоску теста выложите начинку и защепите края. Далее выложите трубочки в в форме "улитки". Концы трубочек защепите между собой.

Домашний пирог с начинкой

5. К желтку добавьте 1 ст. л. воды, перемешайте и смажьте сверху пирог, присыпьте кунжутом.

Приготовление пирога

6. Выпекайте пирог 20-25 минут при температуре 190 С. 

Готовый пирог

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