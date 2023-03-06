Закусочные пироги – идеальное блюдо, которое может быть альтернативой хлебу, а также их готовят вместо пиццы. Для основы можно использовать любое тесто, начиная от дрожжевого, заканчивая слоеным и даже лавашем. Начинкой могут быть: рыба, мясо, овощи, зелень, яйца варенные, лук зеленый, тунец в масле.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога со шпинатом и сыром, основа которого – слоеное тесто.

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Ингредиенты:

слоеное тесто – 300-350 г

сыр Фета или брынза – 300-350 г

шпинат – 1 упаковка

яйца – 1 шт.

растительное масло – 1 ст. л.

кунжут – горсть

Способ приготовления:

1. Шпинат тушите на сковороде до мягкости на 1 столовой ложке растительного масла.

2. Переложите после его в миску, добавьте натертый сыр и белок 1 яйца, перемешайте.

3. Слоеное тесто раскатайте до толщины примерно 4 миллиметра и разрежьте на полоски шириной 3-4 сантиметра.

4. На каждую полоску теста выложите начинку и защепите края. Далее выложите трубочки в в форме "улитки". Концы трубочек защепите между собой.

5. К желтку добавьте 1 ст. л. воды, перемешайте и смажьте сверху пирог, присыпьте кунжутом.

6. Выпекайте пирог 20-25 минут при температуре 190 С.

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