Вкуснее, чем пицца: пышный заливной пирог с луком на кефире

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный пирог

Домашние заливные пироги могут быть отличной альтернативой хлебу, булкам, пиццы и лазаньи. Готовить их можно с любыми начинками, как со сладкими – творог, ягоды, так и солеными – капуста, рыба, мясо, творог, твердый сыр и зелень. 

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Заливной пирог с капустой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышного и вкусного заливного пирога с жареным луком. 

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 350г лука
  • 200 мл кефира (жирность выбирайте по вкусу)
  • 2 яйца
  • 50 мл масла
  • 1 ч.л сахара
  • 0,5 ч.л соли
  • 1 ст.л сухого лука (по желанию)
  • 185 г муки
  • 0,5 ч.л разрыхлителя
  • 0,5 ч.л соды
  • 25 г сливочного масла

Способ приготовления: 

1. Лук порежьте полукольцами и обжарьте на сливочном масле. Жарьте на среднем огне минут 10, до золотистого цвета.

Лук для начинки

2. В миске смешайте кефир, яйца, растительное масло, соль и сахар, перемешайте, всыпьте муку, разрыхлитель и соду. Вымешайте и в середине процесса добавьте сухой лук. 

Тесто для пирога

3. Разогреваем духовку до 180 градусов.

4. Дно формы для выпечки застелите пергаментом, края формы смажьте растительным маслом. Сначала в форму вылейте половину теста и распределите его. Равномерно по всей поверхности выложите обжаренный лук.

Приготовление пирога

Сверху распределите вторую часть теста и выпекайте 30-35 минут. 

Готовый пирог

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