Домашние заливные пироги могут быть отличной альтернативой хлебу, булкам, пиццы и лазаньи. Готовить их можно с любыми начинками, как со сладкими – творог, ягоды, так и солеными – капуста, рыба, мясо, творог, твердый сыр и зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышного и вкусного заливного пирога с жареным луком.

Ингредиенты:

350г лука

200 мл кефира (жирность выбирайте по вкусу)

2 яйца

50 мл масла

1 ч.л сахара

0,5 ч.л соли

1 ст.л сухого лука (по желанию)

185 г муки

0,5 ч.л разрыхлителя

0,5 ч.л соды

25 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Лук порежьте полукольцами и обжарьте на сливочном масле. Жарьте на среднем огне минут 10, до золотистого цвета.

2. В миске смешайте кефир, яйца, растительное масло, соль и сахар, перемешайте, всыпьте муку, разрыхлитель и соду. Вымешайте и в середине процесса добавьте сухой лук.

3. Разогреваем духовку до 180 градусов.

4. Дно формы для выпечки застелите пергаментом, края формы смажьте растительным маслом. Сначала в форму вылейте половину теста и распределите его. Равномерно по всей поверхности выложите обжаренный лук.

Сверху распределите вторую часть теста и выпекайте 30-35 минут.

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