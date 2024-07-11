Вкуснее, чем пицца: пышный заливной пирог с луком на кефире
Домашние заливные пироги могут быть отличной альтернативой хлебу, булкам, пиццы и лазаньи. Готовить их можно с любыми начинками, как со сладкими – творог, ягоды, так и солеными – капуста, рыба, мясо, творог, твердый сыр и зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышного и вкусного заливного пирога с жареным луком.
Ингредиенты:
- 350г лука
- 200 мл кефира (жирность выбирайте по вкусу)
- 2 яйца
- 50 мл масла
- 1 ч.л сахара
- 0,5 ч.л соли
- 1 ст.л сухого лука (по желанию)
- 185 г муки
- 0,5 ч.л разрыхлителя
- 0,5 ч.л соды
- 25 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. Лук порежьте полукольцами и обжарьте на сливочном масле. Жарьте на среднем огне минут 10, до золотистого цвета.
2. В миске смешайте кефир, яйца, растительное масло, соль и сахар, перемешайте, всыпьте муку, разрыхлитель и соду. Вымешайте и в середине процесса добавьте сухой лук.
3. Разогреваем духовку до 180 градусов.
4. Дно формы для выпечки застелите пергаментом, края формы смажьте растительным маслом. Сначала в форму вылейте половину теста и распределите его. Равномерно по всей поверхности выложите обжаренный лук.
Сверху распределите вторую часть теста и выпекайте 30-35 минут.
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