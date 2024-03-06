Вкуснее, чем пицца: слойки "Капрезе" для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Слойки можно готовить с разными начинками, солеными и сладкими. Для основы лучше всего использовать слоеное тесто или тесто фило.

Из какого теста готовить слойки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении слоек с моцареллой и песто.

Рецепт слоек с сыром и помидорами
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Ингредиенты:

  • 2 листа слоеного дрожжевого теста
  • соус песто
  • томаты черри
  • мини-моцарелла
  • прованские травы
  • желток

Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте по инструкции на упаковке и порежьте его на 3 равные части. С помощью ножа сделайте неглубокие разрезы.

Тесто с песто

2. Основу смажьте соусом песто, выложите сверху томаты и сыр. Обязательно посыпьте прованскими травами, а края смажьте желтком.

Приготовление закусок

3. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-15 минут.

Готовые слойки

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