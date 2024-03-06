Слойки можно готовить с разными начинками, солеными и сладкими. Для основы лучше всего использовать слоеное тесто или тесто фило.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении слоек с моцареллой и песто.

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Ингредиенты:

2 листа слоеного дрожжевого теста

соус песто

томаты черри

мини-моцарелла

прованские травы

желток

Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте по инструкции на упаковке и порежьте его на 3 равные части. С помощью ножа сделайте неглубокие разрезы.

2. Основу смажьте соусом песто, выложите сверху томаты и сыр. Обязательно посыпьте прованскими травами, а края смажьте желтком.

3. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-15 минут.

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