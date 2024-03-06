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Вкуснее, чем пицца: слойки "Капрезе" для перекуса
Слойки можно готовить с разными начинками, солеными и сладкими. Для основы лучше всего использовать слоеное тесто или тесто фило.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении слоек с моцареллой и песто.
Ингредиенты:
- 2 листа слоеного дрожжевого теста
- соус песто
- томаты черри
- мини-моцарелла
- прованские травы
- желток
Способ приготовления:
1. Тесто разморозьте по инструкции на упаковке и порежьте его на 3 равные части. С помощью ножа сделайте неглубокие разрезы.
2. Основу смажьте соусом песто, выложите сверху томаты и сыр. Обязательно посыпьте прованскими травами, а края смажьте желтком.
3. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-15 минут.
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