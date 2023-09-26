Проще чем пицца: сытная запеканка из лаваша и сыра

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
150
Проще чем пицца: сытная запеканка из лаваша и сыра

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также из него можно делать чипсы, запеканки и пироги. А еще лаваш может быть прекрасной альтернативой хлеба, пиццы.

Как из лаваша приготовить вкусную запеканку

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной, ленивой запеканки из лаваша, с твердым сыром и кисломолочным творогом.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • творог – 300 г
  • яйца – 3 шт.
  • молоко – 150 мл
  • твердый сыр – 100 г
  • лаваш – 150 г
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавьте яйца, соль, влейте молоко, хорошо перемешайте.

Творог с яйцами и зеленью

2. Сыр натрите на большой терке, лаваш можно нарезать ножницами, добавьте в творожную массу, перемешайте и выложите в форму для запекания.

Лаваш для теста

3. Готовьте в разогретой духовке при 180 С до румяной корочки около 30-40 минут.

Готовая запеканка из лаваша

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