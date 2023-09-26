Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также из него можно делать чипсы, запеканки и пироги. А еще лаваш может быть прекрасной альтернативой хлеба, пиццы.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной, ленивой запеканки из лаваша, с твердым сыром и кисломолочным творогом.

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Ингредиенты:

творог – 300 г

яйца – 3 шт.

молоко – 150 мл

твердый сыр – 100 г

лаваш – 150 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавьте яйца, соль, влейте молоко, хорошо перемешайте.

2. Сыр натрите на большой терке, лаваш можно нарезать ножницами, добавьте в творожную массу, перемешайте и выложите в форму для запекания.

3. Готовьте в разогретой духовке при 180 С до румяной корочки около 30-40 минут.

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