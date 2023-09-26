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Проще чем пицца: сытная запеканка из лаваша и сыра
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также из него можно делать чипсы, запеканки и пироги. А еще лаваш может быть прекрасной альтернативой хлеба, пиццы.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной, ленивой запеканки из лаваша, с твердым сыром и кисломолочным творогом.
Ингредиенты:
- творог – 300 г
- яйца – 3 шт.
- молоко – 150 мл
- твердый сыр – 100 г
- лаваш – 150 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавьте яйца, соль, влейте молоко, хорошо перемешайте.
2. Сыр натрите на большой терке, лаваш можно нарезать ножницами, добавьте в творожную массу, перемешайте и выложите в форму для запекания.
3. Готовьте в разогретой духовке при 180 С до румяной корочки около 30-40 минут.
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