Из риса можно готовить не только плов и ризотто, а еще и сытные салаты, суши, пудинги и молочные каши. Стоит отметить, что рис отлично сочетается с морепродуктами, мясом и овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса с морепродуктами, соевым соусом и чесноком.

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Ингредиенты:

рис (желательно басмати) – 1 стакан

морской коктейль замороженный, 500 г (после разморозки будет до 400)

морковь – 1/2 шт.

лук – 1/2 шт.

болгарский перец – 1/3 шт.

соевый соус – по вкусу

чеснок – 1-2 зуб.

кунжут и зеленый лук для подачи

Способ приготовления:

1. В слегка подсоленной воде отварите рис (1:2).

2. На масле поджарьте нарезанные на кубики морковь, лук и болгарский перец. Добавьте размороженный морской коктейль и готовьте несколько минут, чтобы испарилась влага.

3. К овощам добавьте отварной рис, немного соевого соуса и чеснок, перемешайте.

Подавайте с кунжутом и зеленым луком!

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