Вкуснее, чем плов: рис по-китайски с соевым соусом и морепродуктами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Из риса можно готовить не только плов и ризотто, а еще и сытные салаты, суши, пудинги и молочные каши. Стоит отметить, что рис отлично сочетается с морепродуктами, мясом и овощами.

Вкусный плов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса с морепродуктами, соевым соусом и чесноком.

Рецепт риса
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Ингредиенты:

  • рис (желательно басмати) – 1 стакан
  • морской коктейль замороженный, 500 г (после разморозки будет до 400)
  • морковь – 1/2 шт.
  • лук – 1/2 шт.
  • болгарский перец – 1/3 шт.
  • соевый соус – по вкусу
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • кунжут и зеленый лук для подачи

Способ приготовления:

1. В слегка подсоленной воде отварите рис (1:2).

Вареный рис

2. На масле поджарьте нарезанные на кубики морковь, лук и болгарский перец. Добавьте размороженный морской коктейль и готовьте несколько минут, чтобы испарилась влага.

Морепродукты для блюда

3. К овощам добавьте отварной рис, немного соевого соуса и чеснок, перемешайте.

Приготовление блюда

Подавайте с кунжутом и зеленым луком!

Готовое блюдо

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