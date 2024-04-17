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Вкуснее, чем плов: рис по-китайски с соевым соусом и морепродуктами
Из риса можно готовить не только плов и ризотто, а еще и сытные салаты, суши, пудинги и молочные каши. Стоит отметить, что рис отлично сочетается с морепродуктами, мясом и овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса с морепродуктами, соевым соусом и чесноком.
Ингредиенты:
- рис (желательно басмати) – 1 стакан
- морской коктейль замороженный, 500 г (после разморозки будет до 400)
- морковь – 1/2 шт.
- лук – 1/2 шт.
- болгарский перец – 1/3 шт.
- соевый соус – по вкусу
- чеснок – 1-2 зуб.
- кунжут и зеленый лук для подачи
Способ приготовления:
1. В слегка подсоленной воде отварите рис (1:2).
2. На масле поджарьте нарезанные на кубики морковь, лук и болгарский перец. Добавьте размороженный морской коктейль и готовьте несколько минут, чтобы испарилась влага.
3. К овощам добавьте отварной рис, немного соевого соуса и чеснок, перемешайте.
Подавайте с кунжутом и зеленым луком!
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