Хек – это очень сочная рыба с небольшим количеством костей. Поэтому из нее можно приготовить абсолютно любое блюдо. И вместо традиционных котлет можно сделать очень простые рыбные палочки в панировке.

Идея приготовления рыбных палочек из хека опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv_) в Instagram. Очень вкусно подавать с соусом.

Ингредиенты:

филе хека – 2 шт.

куриное яйцо – 1 шт + желток 1

любимые специи: мускатный орех, черный перец

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панировочные сухари – 200 г

мука пшеничная – 100 г (для панировки)

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт

укроп

Способ приготовления:

1. Сделать рыбный фарш.

2. Если хек заморожен – отжать/промокнуть салфеткой лишнюю жидкость.

3. Если другая рыба – выбрать косточки.

4. Фарш можно сделать в мясорубке или блендере (можно пропустить 2 раза), чтобы получилась нежная консистенция.

5. К фаршу добавить желток куриного яйца, специи, 2 столовые ложки панировочных сухарей.

6. Все тщательно перемешать до однородности и немного отбить руками.

7. Подготовить панировку: 1 миска – мука, 2 миска – взбитое яйцо (лучше это сделать электровенчиком), 3 миска – панировочные сухари.

8. Сформировать руками палочки желаемого размера.

9. Сначала рыбную палочку обвалять в муке, затем в яйце и сухарях.

10. Выложить на противень, простеленный пергаментом и выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов ориентировочно 20 минут (до золотистой корочки).

11. Для соуса в миске соединить греческий йогурт, мелко нарезанный укроп, хорошо перемешать.

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