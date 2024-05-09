Вкуснее, чем просто котлеты: как приготовить хрустящие рыбные палочки из хека
Хек – это очень сочная рыба с небольшим количеством костей. Поэтому из нее можно приготовить абсолютно любое блюдо. И вместо традиционных котлет можно сделать очень простые рыбные палочки в панировке.
Идея приготовления рыбных палочек из хека опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv_) в Instagram. Очень вкусно подавать с соусом.
Ингредиенты:
- филе хека – 2 шт.
- куриное яйцо – 1 шт + желток 1
- любимые специи: мускатный орех, черный перец
- панировочные сухари – 200 г
- мука пшеничная – 100 г (для панировки)
Ингредиенты для соуса:
- греческий йогурт
- укроп
Способ приготовления:
1. Сделать рыбный фарш.
2. Если хек заморожен – отжать/промокнуть салфеткой лишнюю жидкость.
3. Если другая рыба – выбрать косточки.
4. Фарш можно сделать в мясорубке или блендере (можно пропустить 2 раза), чтобы получилась нежная консистенция.
5. К фаршу добавить желток куриного яйца, специи, 2 столовые ложки панировочных сухарей.
6. Все тщательно перемешать до однородности и немного отбить руками.
7. Подготовить панировку: 1 миска – мука, 2 миска – взбитое яйцо (лучше это сделать электровенчиком), 3 миска – панировочные сухари.
8. Сформировать руками палочки желаемого размера.
9. Сначала рыбную палочку обвалять в муке, затем в яйце и сухарях.
10. Выложить на противень, простеленный пергаментом и выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов ориентировочно 20 минут (до золотистой корочки).
11. Для соуса в миске соединить греческий йогурт, мелко нарезанный укроп, хорошо перемешать.
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