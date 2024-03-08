Вкуснее, чем пюре: как приготовить картофель на сковороде для обеда
Такой метод приготовления картофеля значительно сэкономит ваше время. Чистить овощи не придется – картофелины нужно просто хорошо помыть и порезать. Совместите кусочки со сливочным соусом и шкварками на сковороде – и вы получите полноценное сытное блюдо.
Идея приготовления вкусного картофеля на обед вместо пюре опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika.bilohorka в Instagram. Можно подать с котлетами или отбивными.
Ингредиенты:
- картофель – 8 шт
- сало
- сметана
- сливочное масло
- сухой чеснок
- прованские травы
- соль
- перец
- горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Тоненько нарезать сало на слайсы, поджарить до золотой корочки.
2. Отварить картофель, разрезать на 4 части.
3. Выложить в сковороду, где жарилось сало.
4. Поджарить до золотой корочки, добавить соль и перец, сливочное масло.
5. В сметану добавить специи и 1 ч.л. горчицы. Также можно добавить зелень.
6. Залить сметаной и довести до кипения.
7. Выложить на тарелку, сверху посыпать жареным салом и, по желанию, любимым сыром.
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