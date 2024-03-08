Вкуснее, чем пюре: как приготовить картофель на сковороде для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее, чем пюре: как приготовить картофель на сковороде для обеда

Такой метод приготовления картофеля значительно сэкономит ваше время. Чистить овощи не придется – картофелины нужно просто хорошо помыть и порезать. Совместите кусочки со сливочным соусом и шкварками на сковороде – и вы получите полноценное сытное блюдо.

Идея приготовления вкусного картофеля на обед вместо пюре опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika.bilohorka в Instagram. Можно подать с котлетами или отбивными.

Вкуснее, чем пюре: как приготовить картофель на сковороде для обеда

Ингредиенты:

  • картофель – 8 шт
  • сало
  • сметана
  • сливочное масло
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  • сухой чеснок
  • прованские травы
  • соль
  • перец
  • горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Вкуснее, чем пюре: как приготовить картофель на сковороде для обеда

1. Тоненько нарезать сало на слайсы, поджарить до золотой корочки.

2. Отварить картофель, разрезать на 4 части.

Вкуснее, чем пюре: как приготовить картофель на сковороде для обеда

3. Выложить в сковороду, где жарилось сало.

4. Поджарить до золотой корочки, добавить соль и перец, сливочное масло.

Вкуснее, чем пюре: как приготовить картофель на сковороде для обеда

5. В сметану добавить специи и 1 ч.л. горчицы. Также можно добавить зелень.

6. Залить сметаной и довести до кипения.

Вкуснее, чем пюре: как приготовить картофель на сковороде для обеда

7. Выложить на тарелку, сверху посыпать жареным салом и, по желанию, любимым сыром.

Вкуснее, чем пюре: как приготовить картофель на сковороде для обеда

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