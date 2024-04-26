Свекла и сельдь – идеальные продукты для приготовления вкусных закусок, намазок, а также салатов. Еще из них можно делать бутерброды, которые можно есть даже тем, кто на диете.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы с сельдью, которая готовится очень быстро.

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Ингредиенты:

Вареная свекла

Чеснок

Соль

Домашний майонез

Красный лук

Сельдь

Тарталетки

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите или запеките, натрите на терке, добавьте тертый чеснок, майонез, соль, перемешайте.

2. Смажьте майонезом тарталетки, наа полните ее свекольной намазкой.

3. Выложите сверху порезанный сельдь и сверху лук.

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