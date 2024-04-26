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Вкуснее, чем салат: бюджетная закуски из свеклы и сельди для пасхального стола
Свекла и сельдь – идеальные продукты для приготовления вкусных закусок, намазок, а также салатов. Еще из них можно делать бутерброды, которые можно есть даже тем, кто на диете.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы с сельдью, которая готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- Вареная свекла
- Чеснок
- Соль
- Домашний майонез
- Красный лук
- Сельдь
- Тарталетки
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите или запеките, натрите на терке, добавьте тертый чеснок, майонез, соль, перемешайте.
2. Смажьте майонезом тарталетки, наа полните ее свекольной намазкой.
3. Выложите сверху порезанный сельдь и сверху лук.
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