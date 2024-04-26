Вкуснее, чем салат: бюджетная закуски из свеклы и сельди для пасхального стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусная закуска из свеклы с сельдью

Свекла и сельдь – идеальные продукты для приготовления вкусных закусок, намазок, а также салатов. Еще из них можно делать бутерброды, которые можно есть даже тем, кто на диете. 

Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы с сельдью, которая готовится очень быстро. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты: 

  • Вареная свекла
  • Чеснок
  • Соль
  • Домашний майонез
  • Красный лук
  • Сельдь
  • Тарталетки

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите или запеките, натрите на терке, добавьте тертый чеснок, майонез, соль, перемешайте. 

Свекла для закуски

2. Смажьте майонезом тарталетки, наа полните ее свекольной намазкой.

Приготовление закуски

3. Выложите сверху порезанный сельдь и сверху лук. 

Готовое блюдо

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