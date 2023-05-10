Вкуснее, чем шашлык: фаршированные мясом шампиньоны на мангале по рецепту Татьяны Литвиновой
Шампиньоны – самый универсальный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, а еще их можно мариновать, солить, запекать, жарить, готовить пироги, добавлять в омлеты, делать паштет и даже шашлык.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных шампиньонов с фаршем, кинзой, соевым соусом.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 0,5 кг,
- Фарш (индейка) – 300 г
- Зеленый лук – 30 г
- Кинза – 15 г
- Масло – 3-4 ст. л.
- Соевый соус – 3-4 ст. л.
- Сушеный чеснок – 1/2 ч. л.
Дополнительно:
- Шампуры, фольга, красный уголь
Способ приготовления:
1. Зачистите шляпки шампиньонов. Переложите в миску, добавьте соевый соус и чеснок, перемешайте.
2. Измельчите лук, кинзу, смешайте, добавьте соль, перец, перемешайте. Добавьте фарш, перемешайте.
3. Начините замаринованные шляпки фаршем, соедините две половинки, повернув стороной с фаршем друг к другу. Возьмите шампур и нанизывайте грибы. Заверните шампуры в фольгу и готовьте 30 минут.
4. Снимите фольгу и слейте жидкость, готовьте дальше до золотистого цвета без фольги.
Подавайте блюдо горячим, будет очень вкусно!
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