Вкуснее, чем шашлык: фаршированные мясом шампиньоны на мангале по рецепту Татьяны Литвиновой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт фаршированных шампиньонов

Шампиньоны – самый универсальный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, а еще их можно мариновать, солить, запекать, жарить, готовить пироги, добавлять в омлеты, делать паштет и даже шашлык. 

Фаршированные грибы с курицей и сыром

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных шампиньонов с фаршем, кинзой, соевым соусом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 0,5 кг,
  • Фарш (индейка) – 300 г
  • Зеленый лук – 30 г
  • Кинза – 15 г
  • Масло – 3-4 ст. л.
  • Соевый соус – 3-4 ст. л.
  • Сушеный чеснок – 1/2 ч. л. 

Дополнительно: 

  • Шампуры, фольга, красный уголь

Способ приготовления:

1. Зачистите шляпки шампиньонов. Переложите в миску, добавьте соевый соус и чеснок, перемешайте. 

Грибы для блюда

2. Измельчите лук, кинзу, смешайте, добавьте соль, перец, перемешайте. Добавьте фарш, перемешайте. 

Фарш для начинки

3. Начините замаринованные шляпки фаршем, соедините две половинки, повернув стороной с фаршем друг к другу. Возьмите шампур и нанизывайте грибы. Заверните шампуры в фольгу и готовьте 30 минут.

Фаршированные грибы

4. Снимите фольгу и слейте жидкость, готовьте дальше до золотистого цвета без фольги. 

Грибы приготовленные на мангале

Подавайте блюдо горячим, будет очень вкусно!

Готовые грибы с мясом

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