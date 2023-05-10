Шампиньоны – самый универсальный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, а еще их можно мариновать, солить, запекать, жарить, готовить пироги, добавлять в омлеты, делать паштет и даже шашлык.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных шампиньонов с фаршем, кинзой, соевым соусом.

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Ингредиенты:

Шампиньоны – 0,5 кг,

Фарш (индейка) – 300 г

Зеленый лук – 30 г

Кинза – 15 г

Масло – 3-4 ст. л.

Соевый соус – 3-4 ст. л.

Сушеный чеснок – 1/2 ч. л.

Дополнительно:

Шампуры, фольга, красный уголь

Способ приготовления:

1. Зачистите шляпки шампиньонов. Переложите в миску, добавьте соевый соус и чеснок, перемешайте.

2. Измельчите лук, кинзу, смешайте, добавьте соль, перец, перемешайте. Добавьте фарш, перемешайте.

3. Начините замаринованные шляпки фаршем, соедините две половинки, повернув стороной с фаршем друг к другу. Возьмите шампур и нанизывайте грибы. Заверните шампуры в фольгу и готовьте 30 минут.

4. Снимите фольгу и слейте жидкость, готовьте дальше до золотистого цвета без фольги.

Подавайте блюдо горячим, будет очень вкусно!

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