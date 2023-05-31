Мясные блюда летом – это не только шашлык, готовить можно еще вкусный люля кебаб, а также котлеты с овощами, отбивные, жаркое с овощами. Одним из таких мясных, вкусных блюд является грузинское блюдо – хашлама, основа которого – телятина, а также свежие овощи, специи.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного традиционного грузинского блюда хашлама, которое готовится очень просто и быстро.

Видео дня

Ингредиенты:

телятина – 1,5 кг

лук – 3-4 шт.

морковь – 2-3 шт.

баклажан – 2 шт.

картофель – 6-7 шт.

перец красный – 4 шт.

помидоры – 5-7 шт.

чеснок – 5-7 зуб.

перец чили – 2 шт.

петрушка – пучок

кинза – пучок

розмарин – несколько веточек

соль, перец, молотый кориандр, хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Мясо зачистите от жил и пленок, нарежьте на крупные куски.

2. Овощи нарежьте произвольно, но крупно.

3. Разогрейте в сковороде или котле масло, выложите мясо. Обжарьте до румяной корочки. Посолите, добавьте перец и специи, накройте крышкой и тушите до готовности.

4. Затем сверху выложить слоями: половину чеснока, морковь, лук, картофель, баклажаны, далее вторая половина чеснока, сладкий перец и острый перец, помидоры, розмарин. Приправьте солью и специями.

5. Накройте крышкой и тушите до готовности.

6. При необходимости добавьте немного воды или светлого пива.

В конце, когда все овощи почти готовы, посыпьте нарезанной мелко петрушкой и кинзой!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: