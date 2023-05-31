Вкуснее, чем шашлык: мясное грузинское блюдо "Хашлама" для пикника и для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Вкусное мясо с овощами

Мясные блюда летом – это не только шашлык, готовить можно еще вкусный люля кебаб, а также котлеты с овощами, отбивные, жаркое с овощами. Одним из таких мясных, вкусных блюд является грузинское блюдо – хашлама, основа которого – телятина, а также свежие овощи, специи. 

Что приготовить из мяса

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного традиционного грузинского блюда хашлама, которое готовится очень просто и быстро. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • телятина – 1,5 кг 
  • лук – 3-4 шт.
  • морковь – 2-3 шт. 
  • баклажан – 2 шт. 
  • картофель – 6-7 шт. 
  • перец красный – 4 шт.
  • помидоры – 5-7 шт.
  • чеснок – 5-7 зуб. 
  • перец чили – 2 шт.
  • петрушка – пучок 
  • кинза – пучок 
  • розмарин – несколько веточек
  • соль, перец, молотый кориандр, хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Мясо зачистите от жил и пленок, нарежьте на крупные куски.

Жареное мясо

2. Овощи нарежьте произвольно, но крупно.

Картофель для блюда

3. Разогрейте в сковороде или котле масло, выложите мясо. Обжарьте до румяной корочки. Посолите, добавьте перец и специи, накройте крышкой и тушите до готовности.

Сладкий перец для блюда

4. Затем сверху выложить слоями: половину чеснока, морковь, лук, картофель, баклажаны, далее вторая половина чеснока, сладкий перец и острый перец, помидоры, розмарин. Приправьте солью и специями. 

Овощи с мясом

5. Накройте крышкой и тушите до готовности.

Приготовление блюда

6. При необходимости добавьте немного воды или светлого пива. 

В конце, когда все овощи почти готовы, посыпьте нарезанной мелко петрушкой и кинзой!

Готовое блюдо

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