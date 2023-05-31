Вкуснее, чем шашлык: мясное грузинское блюдо "Хашлама" для пикника и для праздничного стола
Мясные блюда летом – это не только шашлык, готовить можно еще вкусный люля кебаб, а также котлеты с овощами, отбивные, жаркое с овощами. Одним из таких мясных, вкусных блюд является грузинское блюдо – хашлама, основа которого – телятина, а также свежие овощи, специи.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного традиционного грузинского блюда хашлама, которое готовится очень просто и быстро.
Ингредиенты:
- телятина – 1,5 кг
- лук – 3-4 шт.
- морковь – 2-3 шт.
- баклажан – 2 шт.
- картофель – 6-7 шт.
- перец красный – 4 шт.
- помидоры – 5-7 шт.
- чеснок – 5-7 зуб.
- перец чили – 2 шт.
- петрушка – пучок
- кинза – пучок
- розмарин – несколько веточек
- соль, перец, молотый кориандр, хмели-сунели
Способ приготовления:
1. Мясо зачистите от жил и пленок, нарежьте на крупные куски.
2. Овощи нарежьте произвольно, но крупно.
3. Разогрейте в сковороде или котле масло, выложите мясо. Обжарьте до румяной корочки. Посолите, добавьте перец и специи, накройте крышкой и тушите до готовности.
4. Затем сверху выложить слоями: половину чеснока, морковь, лук, картофель, баклажаны, далее вторая половина чеснока, сладкий перец и острый перец, помидоры, розмарин. Приправьте солью и специями.
5. Накройте крышкой и тушите до готовности.
6. При необходимости добавьте немного воды или светлого пива.
В конце, когда все овощи почти готовы, посыпьте нарезанной мелко петрушкой и кинзой!
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