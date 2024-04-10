Вкуснее, чем шашлык: сочная запеченная свинина с овощами и необычным соусом

Если вы хотите приготовить сочную свинину, кулинары советуют ее делать обязательно с овощами, а еще лучше – предварительно замариновать мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, сочной свинины с соусом и свежими овощами.

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Ингредиенты:

свиная корейка 500-600 г

1 помидор

1 луковица

1 паприка(перец)

специи по вкусу

Соус:

мед – 1 ч. л.

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. горчицы

1 зубчик чеснока

специи

Способ приготовления:

1. Свинину помойте и просушите кухонными полотенцами, сделайте надрезы, но не до конца.

2. Для соуса: смешайте жидкий мед и соевый соус, добавьте горчицу, специи и тертый чеснок. Все перемешайте и смажьте соусом свинину.

3. Все овощи порежьте дольками.

4. В каждый разрез мяса вставьте дольку помидора, перца и лук.

5. Еще раз все смажьте соусом, добавьте специи, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 200 С духовку сначала на 1,5 часа, после снимите фольгу и готовьте еще 40-60 минут.

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