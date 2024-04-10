Вкуснее, чем шашлык: сочная запеченная свинина с овощами и необычным соусом
Если вы хотите приготовить сочную свинину, кулинары советуют ее делать обязательно с овощами, а еще лучше – предварительно замариновать мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, сочной свинины с соусом и свежими овощами.
Ингредиенты:
- свиная корейка 500-600 г
- 1 помидор
- 1 луковица
- 1 паприка(перец)
- специи по вкусу
Соус:
- мед – 1 ч. л.
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. горчицы
- 1 зубчик чеснока
- специи
Способ приготовления:
1. Свинину помойте и просушите кухонными полотенцами, сделайте надрезы, но не до конца.
2. Для соуса: смешайте жидкий мед и соевый соус, добавьте горчицу, специи и тертый чеснок. Все перемешайте и смажьте соусом свинину.
3. Все овощи порежьте дольками.
4. В каждый разрез мяса вставьте дольку помидора, перца и лук.
5. Еще раз все смажьте соусом, добавьте специи, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 200 С духовку сначала на 1,5 часа, после снимите фольгу и готовьте еще 40-60 минут.
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