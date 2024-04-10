Вкуснее, чем шашлык: сочная запеченная свинина с овощами и необычным соусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт мяса

Если вы хотите приготовить сочную свинину, кулинары советуют ее делать обязательно с овощами, а еще лучше – предварительно замариновать мясо. 

Что добавить в мясо, чтобы оно было сочным

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, сочной свинины с соусом и свежими овощами. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • свиная корейка 500-600 г
  • 1 помидор
  • 1 луковица
  • 1 паприка(перец)
  • специи по вкусу

Соус: 

  • мед – 1 ч. л.
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 зубчик чеснока
  • специи

Способ приготовления: 

1. Свинину помойте и просушите кухонными полотенцами, сделайте надрезы, но не до конца.

Мясо для приготовления

2. Для соуса: смешайте жидкий мед и соевый соус, добавьте горчицу, специи и тертый чеснок. Все перемешайте и смажьте соусом свинину.

Соус для мяса

3. Все овощи порежьте дольками.

Свежие овощи для блюда

4. В каждый разрез мяса вставьте дольку помидора, перца и лук.

Мясо с сырыми овощами

5. Еще раз все смажьте соусом, добавьте специи, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 200 С духовку сначала на 1,5 часа, после снимите фольгу и готовьте еще 40-60 минут. 

Готовое запеченное мясо

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