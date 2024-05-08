Вкуснее, чем шашлык: сочные ребра на мангале с луком и специями
Свиные ребра можно тушить, жарить, готовить в духовке, на мангале и на углях. Для того, чтобы они были сочными, их нужно правильно замариновать.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочных, вкусных ребер, которые готовятся на огне.
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Ингредиенты:
- Ребра – 2,5 кг
- Лук – 2 шт.
- Соль крупная – 1/2 ч. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Кориандр молотый – 1 ч. л.
- Имбирь – 1 ч.л. (свежий)
- Черный перец – 1/2 ч. л.
- Острый перец – 1 ч. л. (хлопья)
- Растительное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Ребра нужно очистить от внутренней пленки, тем самым дать возможность лучше промариноваться. Лук пережмите с солью, чтобы он пустил свой сок.
2. Смешайте специи, тертый имбирь, соевый соус, горчицу, перемешайте и вылейте на ребра с луком, перемешайте и поставьте мариноваться в холодильник на 4 часа.
3. После нанизывайте ребра на шампур, готовьте на углях 15-18 минут (зависит от размера ребра) и плюс визуальный контроль.
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