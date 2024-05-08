Вкуснее, чем шашлык: сочные ребра на мангале с луком и специями

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем шашлык: сочные ребра на мангале с луком и специями

Свиные ребра можно тушить, жарить, готовить в духовке, на мангале и на углях. Для того, чтобы они были сочными, их нужно правильно замариновать.

Жареные ребра

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочных, вкусных ребер, которые готовятся на огне.

Рецепт ребер
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Ингредиенты:

  • Ребра – 2,5 кг
  • Лук – 2 шт.
  • Соль крупная – 1/2 ч. л.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Соевый соус – 3 ст. л.
  • Кориандр молотый – 1 ч. л.
  • Имбирь – 1 ч.л. (свежий)
  • Черный перец – 1/2 ч. л.
  • Острый перец – 1 ч. л. (хлопья)
  • Растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Ребра нужно очистить от внутренней пленки, тем самым дать возможность лучше промариноваться. Лук пережмите с солью, чтобы он пустил свой сок.

Свиные ребра

2. Смешайте специи, тертый имбирь, соевый соус, горчицу, перемешайте и вылейте на ребра с луком, перемешайте и поставьте мариноваться в холодильник на 4 часа.

Соус для мяса

3. После нанизывайте ребра на шампур, готовьте на углях 15-18 минут (зависит от размера ребра) и плюс визуальный контроль.

Готовые ребра

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