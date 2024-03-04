Вкуснее, чем "Шуба": фаршированные яйца с полезной свекольной начинкой и сельдью

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
300
Рецепт закуски

Фаршированые яйца можно готовить с любой начинкой, начиная от плавленого сыра, креветок, морепродуктов, заканчивая овощными. 

Фаршированные яйца с начинкой без майонеза

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц полезной свекольной начинкой и сельдью. 

Рецепт яиц
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Ингредиенты:

  • 4 вареных яйца
  • 2 зуб. чеснока
  • 50 г лука
  • 1 свекла печеная
  • 1 ч. л. французской горчицы
  • 0,5 ч. л. соли
  • зеленый лук
  • сельдь соленая

Способ приготовления: 

1. Желтки, лук, чеснок, горчицу, свеклу переложите в чашу блендера и перебейте до однородности.

Свекольная начинка

2. Выложите эту смесь в белки.

Приготовление яиц

3. Сверху украсьте зеленым луком, красным луком и выложите сверху сельдь.

Готовые фаршированные яйца

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