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Вкуснее, чем "Шуба": фаршированные яйца с полезной свекольной начинкой и сельдью
Фаршированые яйца можно готовить с любой начинкой, начиная от плавленого сыра, креветок, морепродуктов, заканчивая овощными.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц полезной свекольной начинкой и сельдью.
Ингредиенты:
- 4 вареных яйца
- 2 зуб. чеснока
- 50 г лука
- 1 свекла печеная
- 1 ч. л. французской горчицы
- 0,5 ч. л. соли
- зеленый лук
- сельдь соленая
Способ приготовления:
1. Желтки, лук, чеснок, горчицу, свеклу переложите в чашу блендера и перебейте до однородности.
2. Выложите эту смесь в белки.
3. Сверху украсьте зеленым луком, красным луком и выложите сверху сельдь.
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