Фаршированые яйца можно готовить с любой начинкой, начиная от плавленого сыра, креветок, морепродуктов, заканчивая овощными.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц полезной свекольной начинкой и сельдью.

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Ингредиенты:

4 вареных яйца

2 зуб. чеснока

50 г лука

1 свекла печеная

1 ч. л. французской горчицы

0,5 ч. л. соли

зеленый лук

сельдь соленая

Способ приготовления:

1. Желтки, лук, чеснок, горчицу, свеклу переложите в чашу блендера и перебейте до однородности.

2. Выложите эту смесь в белки.

3. Сверху украсьте зеленым луком, красным луком и выложите сверху сельдь.

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