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Вкуснее, чем "Шуба" и винегрет: легкий салат из свеклы с черносливом для перекуса
Из свеклы можно приготовить очень много вкусных, полезных и легких салатов. Стоит отметить, что молодую свеклу даже лучше есть и в сыром виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы с орехами и черносливом.
Ингредиенты:
- Свекла – 500 г
- Чернослив – 100 г
- Грецкие орехи – 100 г
- Соль – по вкусу
- Домашний майонез – 100 г
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите и натрите или нарежьте кубиком.
2. Нарежьте мелко чернослив, орехи порубите.
3. Выложите в миску свеклу, чернослив и орехи, соль, майонез, перемешайте.
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