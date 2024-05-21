Из свеклы можно приготовить очень много вкусных, полезных и легких салатов. Стоит отметить, что молодую свеклу даже лучше есть и в сыром виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы с орехами и черносливом.

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Ингредиенты:

Свекла – 500 г

Чернослив – 100 г

Грецкие орехи – 100 г

Соль – по вкусу

Домашний майонез – 100 г

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите и натрите или нарежьте кубиком.

2. Нарежьте мелко чернослив, орехи порубите.

3. Выложите в миску свеклу, чернослив и орехи, соль, майонез, перемешайте.

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