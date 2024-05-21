Вкуснее, чем "Шуба" и винегрет: легкий салат из свеклы с черносливом для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепты салатов из свеклы

Из свеклы можно приготовить очень много вкусных, полезных и легких салатов. Стоит отметить, что молодую свеклу даже лучше есть и в сыром виде. 

Сырая свекла

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы с орехами и черносливом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • Свекла – 500 г
  • Чернослив – 100 г
  • Грецкие орехи – 100 г
  • Соль – по вкусу 
  • Домашний майонез – 100 г

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите и натрите или нарежьте кубиком.

Вареная свекла

2. Нарежьте мелко чернослив, орехи порубите. 

Приготовление салата

3. Выложите в миску свеклу, чернослив и орехи, соль, майонез, перемешайте.

Готовый салат

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