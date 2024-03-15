Видео дня
Вкуснее, чем "Шуба" и "Винегрет": полезный салат из свеклы, с соленым огурцом и сметаной
Самый полезный, вкусный и бюджетный овощ – свекла. Приготовить из нее можно очень много вкусных и легких салатов, закусок, первых блюд.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с солеными огурцами и сметаной.
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт.
- яйца – 4 шт.
- соленый огурец – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- соль
Способ приготовления:
1. Натрите отварную свеклу на терке вместе с вареными яйцами.
2. Нарежьте огурцы.
3. В миске смешать свеклу, яйца и огурцы. Добавьте соль, сметану и горчицу. Перемешайте и можно есть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: