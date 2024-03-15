Самый полезный, вкусный и бюджетный овощ – свекла. Приготовить из нее можно очень много вкусных и легких салатов, закусок, первых блюд.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с солеными огурцами и сметаной.

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Ингредиенты:

свекла – 3 шт.

яйца – 4 шт.

соленый огурец – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

соль

Способ приготовления:

1. Натрите отварную свеклу на терке вместе с вареными яйцами.

2. Нарежьте огурцы.

3. В миске смешать свеклу, яйца и огурцы. Добавьте соль, сметану и горчицу. Перемешайте и можно есть.

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