Вкуснее, чем "Шуба" и "Винегрет": полезный салат из свеклы, с соленым огурцом и сметаной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
21
Вкуснее, чем 'Шуба' и 'Винегрет': полезный салат из свеклы, с соленым огурцом и сметаной

Самый полезный, вкусный и бюджетный овощ – свекла. Приготовить из нее можно очень много вкусных и легких салатов, закусок, первых блюд. 

Вкусный салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с солеными огурцами и сметаной. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты: 

  • свекла – 3 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • соленый огурец – 2 шт. 
  • сметана – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • соль

Способ приготовления: 

1. Натрите отварную свеклу на терке вместе с вареными яйцами.

Свекла для блюда

2. Нарежьте огурцы.

Приготовление салата

3. В миске смешать свеклу, яйца и огурцы. Добавьте соль, сметану и горчицу. Перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты