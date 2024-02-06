Салаты из свеклы – универсальное блюдо, которое можно есть каждый день. Свекла хорошо сочетается со всеми овощами, а также бобовыми и сельдью.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью, горошком и зеленью.

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Ингредиенты:

сельдь – 300 г

1 вареная свекла

0,5 красной луковицы

0,5 б консервированного горошка

укроп

масло

черный перец

Маринад для лука:

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ст. л. уксуса

0,5 стакана воды

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте, добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут.

2. Сельдь и свеклу нарежьте полосками.

3. Все ингредиенты перемешайте, заправьте растительным маслом и добавьте черный перец, перемешайте.

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