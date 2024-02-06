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Вкуснее, чем "Шуба" и "Винегрет": полезный салат з свеклы и сельди на каждый день
Салаты из свеклы – универсальное блюдо, которое можно есть каждый день. Свекла хорошо сочетается со всеми овощами, а также бобовыми и сельдью.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью, горошком и зеленью.
Ингредиенты:
- сельдь – 300 г
- 1 вареная свекла
- 0,5 красной луковицы
- 0,5 б консервированного горошка
- укроп
- масло
- черный перец
Маринад для лука:
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. уксуса
- 0,5 стакана воды
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте, добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут.
2. Сельдь и свеклу нарежьте полосками.
3. Все ингредиенты перемешайте, заправьте растительным маслом и добавьте черный перец, перемешайте.
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