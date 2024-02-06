Вкуснее, чем "Шуба" и "Винегрет": полезный салат з свеклы и сельди на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат со свеклой и селедкой без майонеза

Салаты из свеклы – универсальное блюдо, которое можно есть каждый день. Свекла хорошо сочетается со всеми овощами, а также бобовыми и сельдью.

Что приготовить из свеклы

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью, горошком и зеленью.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • сельдь – 300 г
  • 1 вареная свекла
  • 0,5 красной луковицы
  • 0,5 б консервированного горошка
  • укроп
  • масло
  • черный перец

Маринад для лука:

  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ст. л. уксуса
  • 0,5 стакана воды

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте, добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут.

Маринованный лук

2. Сельдь и свеклу нарежьте полосками.

Приготовление салата

3. Все ингредиенты перемешайте, заправьте растительным маслом и добавьте черный перец, перемешайте.

Готовый салат

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