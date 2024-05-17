Видео дня
Вкуснее, чем "Шуба": легкий салат из свеклы и крабовых палочек
Если вам надоела классическая "Шуба", можно приготовить менее жирный салат, практически из тех же продуктов, но только заменив сельдь крабовыми палочками.
Кулинар поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусного салата из свеклы, с крабовыми палочками и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Вареный картофель – 2 шт.
- Крабовые палочки – 1 упаковка
- Морковь – 1 шт.
- Свекла вареная – 2 шт.
- Яйца куриные – 4 шт.
- Майонез 67% – 100 г
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу, морковь, картофель и яйца сварите и натрите на терке.
2. Мелко нарежьте или натрите крабовые палочки.
3. Соберите салат шарами, каждый смазывая майонезом.
Готовый салат поставьте в холодильник на несколько часов!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: