Вкуснее, чем "Шуба": легкий салат из свеклы и крабовых палочек

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Если вам надоела классическая "Шуба", можно приготовить менее жирный салат, практически из тех же продуктов, но только заменив сельдь крабовыми палочками.

Рецепты салатов из свеклы

Кулинар поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусного салата из свеклы, с крабовыми палочками и вареными яйцами.

Ингредиенты:

  • Вареный картофель – 2 шт.
  • Крабовые палочки – 1 упаковка
  • Морковь – 1 шт.
  • Свекла вареная – 2 шт.
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  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Майонез 67% – 100 г
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу, морковь, картофель и яйца сварите и натрите на терке.

Ингредиенты для салата

2. Мелко нарежьте или натрите крабовые палочки.

Крабовые палочки для салата

3. Соберите салат шарами, каждый смазывая майонезом.

Как правильно приготовить салат

Готовый салат поставьте в холодильник на несколько часов!

Готовое блюдо

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