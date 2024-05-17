Если вам надоела классическая "Шуба", можно приготовить менее жирный салат, практически из тех же продуктов, но только заменив сельдь крабовыми палочками.

Кулинар поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусного салата из свеклы, с крабовыми палочками и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Вареный картофель – 2 шт.

Крабовые палочки – 1 упаковка

Морковь – 1 шт.

Свекла вареная – 2 шт.

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Яйца куриные – 4 шт.

Майонез 67% – 100 г

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу, морковь, картофель и яйца сварите и натрите на терке.

2. Мелко нарежьте или натрите крабовые палочки.

3. Соберите салат шарами, каждый смазывая майонезом.

Готовый салат поставьте в холодильник на несколько часов!

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